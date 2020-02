Venerdì Hip Hop Attitude con Dj Filo al Jux Tap

Sarzana - Val di Magra - Nuovo fine settimana ricco di eventi al Jux Tap. Si parte venerdì 28 febbraio con Hip Hop Attitude. Al timone dell’evento numero uno dedicato alla musica e alla cultura hip hop, e alle nuove tendenze trap/rap, ci sono Dj Filo, Bibog e Davide B (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597). Sabato con la Notte dei Mille Colori al Disco Club di Sarzana. Il divertimento inizia già dall’ora dell’aperitivo (dalle 20.30) con un generoso buffet a base di terra e mare. La musica esplode in tutta la sua versatilità dalle 22.30 nelle due sale con il dj set di Andrea Secci, Joe Mazzola e Alex Junior. L’appuntamento, per la gente grande, è in agenda sabato 29 febbraio. Chiude, come ogni weekend, il calendario l’evento rivelazione della domencia notte Be Chic. Torna domenica 1 marzo (dalle 22.30) prepotente la musica dance più bella del momento con il dj set di Mirko Martini, Alex Junior ed Andrea Mattei direttamente da M2O. Al Jux Tap è un altro fine settimana superlativo.