Valeriano ricorda la strage nazifascita del 26 gennaio 1945

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Vezzano Ligure, in collaborazione con il Comitato Unitario della Resistenza, l’Anpi e l’Aned, organizza la 74^ manifestazione di commemorazione del rastrellamento nazifascista avvenuto il 26 gennaio 1945 in Valeriano, ultimo episodio della Battaglia del Gottero con una manifestazione che si svolgerà sabato 26 gennaio e avrà il seguente programma: alle 9,30 Santa Messa in suffragio dei Caduti nella chiesa di Sant'Apollinare; alle 10,30 Concentramento in Piazza XXVI Gennaio con la deposizione dei fiori e della corona alle lapidi e ai cippi con l'accompagnamento del Corpo Musicale “Giacomo Puccini” di Vezzano Ligure; alle 11 al Circolo Arci intervento del sindaco di Vezzano Ligure, Fiorenzo Abruzzo, e orazione ufficiale a cura del Professor Paolo Galantini, portavoce Giustizia e Libertà- FIAP, Copresidente Comitato Provinciale Unitario della Resistenza della Spezia. Per chi vorrà, ci sarà la possibilità di pranzare al Circolo Arci alle 13.