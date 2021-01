Uno studio sui toponimi per ricostruire la storia di Castelnuovo Magra

Sarzana - Val di Magra - Nasce dalle conoscenze della filologa Patrizia Moradei e dalla passione del geometra comunale Maurizio Federici il volume “Castelnuovo di Lunigiana: la storia e le sue storie. La viabilità attraverso la toponomastica locale” edito da Pacini e presentato questa mattina dal sindaco Daniele Montebello con i due autori. Uno studio approfondito – impreziosito da mappe, piantine e fotografie – che attraverso nomi e luoghi ricostruisce le origini di Castelnuovo Magra.



“Non avendo potuto fare mostre ed eventi nell'ultimo anno a causa della pandemia – ha spiegato il primo cittadino – abbiamo deciso di investire qualcosa su un libro che potesse rimanere come una testimonianza, non solo delle nostre attività culturali ma soprattutto delle nostre radici perché partendo dalla toponomastica questo studio risale fino all'origine del nostro territorio. Teniamo molto a questo libro, che ha richiesto un grande lavoro di ricerca da parte degli autori, e che sarà utilizzato anche nelle nostre scuole come strumento ulteriore per i ragazzi per scoprire i tanti avvenimenti che hanno caratterizzato la nostra piccola comunità. Nei prossimi giorni – ha aggiunto – sarà acquistabile in tutte le edicole del territorio e il ricavato sarà interamente devoluto alla nostra Protezione Civile che in questi mesi di emergenza ha dato un grandissimo aiuto a tutta la popolazione”.



“Ringrazio il sindaco e l'amministrazione anche per la scelta di una casa editrice così prestigiosa – ha sottolineato Moaradei, già autrice di un volume simile su Fosdinovo – e per la grande lungimiranza dato che si sta perdendo la memoria dei luoghi e questo studio può essere utile a preservarla. La toponomastica serve appunto a ricostruire l'identità e le intenzioni di chi dette il nome ad un luogo e in definitiva a ricostruire la storia e in questo caso è stato fondamentale avere a disposizione il materiale dell'ufficio tecnico e il contributo del geometra Federici che ha dimostrato da subito grande passione trascorrendo interi pomeriggi negli archivi comunali ottenendo risultati eccezionali, ritrovando documenti che hanno detto la parola definitiva su alcuni toponimi. In bassa Lunigiana non era mai stato fatto prima un lavoro di questo tipo ed è stato così possibile scoprire come questo territorio sia stato uno snodo per tante popolazioni internazionali”.



“Sono sempre stato appassionato di storia e in particolare di quella della mia Val di Magra – ha rivelato invece Federici – ed è stato bello scoprire in questi mesi come questa cosa sia comune a moltissime altre persone, più o meno esperte. L'incontro con la dottoressa Moradei è stato quasi casuale ma ho subito accolto con entusiasmo il suo invito a collaborare per la realizzazione di questo volume. È stato un lavoro appassionante che ho vissuto fra ricerche online e tante ore trascorse negli archivi comunali e parrocchiali, ma anche intervistando persone del luogo e visitando di persona diversi siti sparsi sul territorio. Grazie ai toponimi – ha concluso - siamo riusciti a ricostruire e raccontare la storia, a volte poco nota, della nostra comunità, degli usi e costumi e dei luoghi”.



Il libro si può acquistare anche sul sito di Pacini Editore.