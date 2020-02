Uno spettacolo unico alla Fondazione Devlata di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Domenica 23 febbraio presso la Fondazione Devlata di Sarzana alle 16, andrà in scena la grande danza, accompagnata da musica dal vivo, a cui sono chiamati a partecipare anche altri musicisti e ballerini, o il semplice pubblico, in una "festa" di arti in dialogo, "Tapmatazz" è infatti un concept che prevede spettacolo, ma anche dialogo tra gli artisti in scena, interplay tra danza e musica, coinvolgimento del pubblico.

Dal tap all'house dance, passando per il jazz e la body music, sulle note di Camilla Missio Tommy Ruggero Alessandro Cosentino, la grande artista internazionale, ballerina e coreografa Roxane Butterfly che dividerà la scena con due guest d'eccezione, Bolli e Zul e la grande artista Federica Loredan, dopo aver trascorso una settimana di residenza presso Fondazione Devlata. Se siete musicisti o ballerini, potrete inoltre unirvi attivamente alla performance. Ingresso gratuito, prenotazione posti obbligatoria su info@fondazionedevlata.eu. Fondazione Devlata Bolli Circus si trova a Sarzana in via Cisa Sud, 127.