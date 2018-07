Uno spettacolo e un libro per la mostra "L’autre Vivian"

Sarzana - Val di Magra - Sabato 21 luglio 2018, in Piazza Querciola, a Castelnuovo Magra, doppio appuntamento per le rassegna di eventi collaterali a “L’autre Vivian”, la mostra fotografica che sta riscuotendo grande successo di critica e di pubblico e che sarà visitabile fino al 14 ottobre presso la Torre del Castello dei Vescovi di Luni.

Alle ore 19, presso il Circolo Arci di Castelnuovo, la presentazione in anteprima assoluta del libro (che uscirà a fine mese nelle librerie) di Roberto Carlone "L’autre Vivian. Un viaggio inedito nella Francia di Vivian Maier" (Edizioni ETS), una sorta di catalogo apocrifo della mostra, che nasce proprio dallo spettacolo e dalla mostra castelnuovese.

Alle 21.15 nello straordinario scenario della Piazza Querciola, lo spettacolo di Roberto Carlone che da due anni porta in giro per l’Europa e interamente dedicato allo straordinario caso della “bambinaia-fotografa”, “Gli occhi di Vivian Maier (I’m a camera)”

Per tutta la durata degli eventi sarà possibile visitare la mostra nella Torre del Castello dei Vescovi di Luni “L’autre Vivian. L’altra Vivian Maier. Un viaggio inedito nella Francia della ‘fotografa ritrovata’ in 6 piani. Foto, animazioni, parole, musiche, registrazioni, interviste, video”, che rimarrà visitabile fino al 14 ottobre 2018.