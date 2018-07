Una sfilata di moda per "Vezzano sopra le righe"

Sarzana - Val di Magra - Il Rione Piazza, in collaborazione con l’Assessorato al turismo del Comune di Vezzano Ligure e della locale Proloco, dopo il successo degli scorsi anni, organizza anche per questa estate una sfilata di moda.



L’appuntamento è in Piazza del Popolo (Vezzano Inferiore ) domenica 29 luglio alle ore 21.

La Sfilata di moda donna e bambino può vantare la collaborazione con i negozi Baby Store, Piccole Canaglie e La Bottega di Maga Magò.



Durante la serata non mancheranno le sorprese tra cui l’esibizione delle scuole di Ballo New Dance Mania e Arcimboldo Caribbean Dance. La serata, presentata da Federica Dellepiane, potrà vantare anche la partecipazione della cantante vezzanese Nicole Messina e del Djset REdj.



Nel corso della manifestazione l’Amministrazione Comunale presenterà il progetto regionale “Vezzano sopra le righe” che sabato 8 settembre porterà i visitatori a scoprire segreti, peculiarità, arte, storia e aneddoti del territorio vezzanese. L’iniziativa si svolgerà attraverso tre percorsi colorati: arte, tradizione/gastronomia e giochi della tradizione. Alla presentazione non mancherà il nostro testimonial Mauro Fioravanti, fotografo professionista e vezzanese DOC, motivo di orgoglio per la sua attività artistica e i suoi studi sulla storia locale del Novecento.

Una serata ricca quindi, all’insegna della moda, della musica, del divertimento e dell’orgoglio vezzanese.