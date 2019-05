Una settimana di incontri letterari con "I libri per strada"

Prende il via sabato la 28esima edizione della manifestazione organizzata dai librai sarzanesi. Ponzanelli: "La lettura è sempre una finestra aperta sul mondo".

Sarzana - Val di Magra - Prende il via sabato la ventottesima edizione della rassegna “I libri per strada – le strade per il libro”, che il Comune realizza

attraverso la biblioteca civica “Martinetti”, in collaborazione con alcune delle librerie cittadine (Il Mulino dei libri e lo studio bibliografico Bernardini). L'iniziativa, come moltissime altre, rientra nel calendario di proposte culturali selezionate attraverso la “Call for Ideas” promossa dal Comune. La rassegna si basa in primo luogo sul rapporto tra i diversi 'attori' che ruotano attorno all'oggetto libro: autori, lettori, librai, bibliotecari, appassionati. Particolarmente nutriti risultano, ovviamente, anche gli eventi dedicati ad approfondire la conoscenza di autori, luoghi ed eventi che riguardano più direttamente il nostro territorio.

Nel corso della manifestazione, che va da sabato 1° giugno a domenica 9 giugno, si susseguiranno numerosi incontri – in media due o tre al giorno – con la presenza di autori e di libri di ogni genere.



“La lettura – spiega il sindaco Cristina Ponzanelli – è una finestra aperta sul mondo, e solo apparentemente è un processo solitario: si sviluppa in un dialogo continuo tra libro e lettore. Allargare questo dialogo dalla carta all'incontro con l'autore rappresenta un'opportunità importante che arricchirà Sarzana, i suoi cittadini e il suo pubblico per otto giorni. Nel panorama degli eventi 2019, così ricco di proposte in ogni direzione, è davvero significativa la presenza di una rassegna come questa, che pone la lettura e il contatto con il libro al centro dell'attenzione e che, ci ricorda, tra l'altro, che nella nostra città ci sono luoghi e persone dedicati a tempo pieno alla promozione culturale. La lettura è un valore assoluto, e leggere rappresenta la formazione stessa di quell'esperienza speciale che è la cultura”.



Di seguito il programma completo dell'iniziativa:

SABATO 1° GIUGNO ORE 18:00

INAUGURAZIONE

Interviene il Sindaco Cristina Ponzanelli



ORE 18:30

Incontro con l'autore Alice Cappagli“Niente caffè per Spinoza”, Einaudi 2019

Presenta Eleonora Sottili



ORE 21:30 ATRIO PALAZZO CIVICO

RASSEGNA CORALE “Suoni di primavera”

a cura del Coro Sarzanae Concentus



DOMENICA 2 GIUGNO ORE 11:00

“T' T'ARCORDA? POESIE E RACCONTI IN VERNACOLO”

Voce recitante Massimo Pesucci

Chitarra Mattia Bonetti

Flauto Sara Ferrari



ORE 18:30

Incontro con l'autore Tiziano Fratus

“ARBOGRAMMATICUS: il respiro del grande albero”

Presenta Maurizio Lunardon presidente A.D.I.P.A Lunigiana

In collaborazione con A.D.I.P.A sezione Lunigiana.



ORE 21:30

Incontro con gli autori

Stefano Domenichini

“Storia ragionata della sartoria Americana nel secondo dopoguerra e altre

storie”, Autori Riuniti 2019

Alessandro Zannoni

“Stato di famiglia”, Arkadia 2019



LUNEDI' 3 GIUGNO ORE 18:30

Incontro con l'autore Nicolai Lilin



MARTEDÌ 4 GIUGNO ORE 10.00

Incontro con le scuole

“DENTRO I LIBRI C'E' TUTTO, ANCHE QUELLO CHE NON C'E'”

a cura di Sergio Guastini IL RACCONTALIBRI



ORE 18:30

Incontro con l'autore Filippo Paganini

“I GIORNI DEL 1968. Fra cronaca e storia spezzina”, Giacchè 2018

Presentano Alessandro Grasso Peroni e Fausto Rossi

a cura de IL MULINO DEI LIBRI



ORE 21:00

Il LAVORATORIO ARTISTICO presenta “ADIRITURA” speciale “LA RADIO IN STRADA”

a cura del LABORATORIO “CON ME”



MERCOLEDI' 5 GIUGNO ORE 18:30

Incontro con l'autore Pablo Trincia

“VELENO” una storia vera, Einaudi 2019

Presenta Alessandro Grasso Peroni



ORE 21:30

Presentazione

“Guida di Luni. Area archeologica della città Romana di Luni”, Giacché 2019

a cura di Annalisa Coviello

presenta Irene Giacchè



VENERDI' 7 GIUGNO ORE 18:30

Incontro con l'autore Giuseppe Culicchia

“IL CUORE E LA TENEBRA”, Mondadori 2019

Presenta Ariodante Roberto Petacco



ORE 21:30

Incontro con l'autore in diretta STREAMING dal Guatemala

“IL NOSTRO CANTO LIBERO, MEMORIE DI VIAGGIO”, Europa Edizioni 2019

Presentazione e conduzione della serata: gli amici di sempre: Nicola

Caprioni – Andrea Giannoni – Giorgio Giannoni – Alessandro Palumbo



SABATO 8 GIUGNO ORE 18:30

Incontro con l'autore WU MING 4

Presenta Roberto Arduini presidente AIST

Interviene Valentino Giannini responsabile di zona AIST

“IL FABBRO DI OXFORD.SCRITTI E INTERVENTI SU TOLKIEN” ETEREA ediz 2019



ORE 21:30 – PIAZZA LUNI

Incontro con l'autore Luca Nannipieri

“CAPOLAVORI RUBATI”, Skira 2019

Dialoga con l'autore sul tema della tutela del patrimonio artistico il Sindaco

Cristina Ponzanelli



ORE 21:30 ATRIO PALAZZO CIVICO

Spettacolo teatrale “COMPAGNA ELETTORALE”. Da un laboratorio teatrale a

cura di Midori Watanabe e Simone Ricciardi.



DOMENICA 9 GIUGNO ORE 11:00

Incontro con l'autore Enrico Calzolari

“DALL'INDIA ALLA LUNIGIANA: l'enigma dei PETROGLIFI, le escursioni sui

sentieri del CAI della Lunigiana riservano scoperte eccezionali prima mai

capite.



ORE 18:30

Incontro con l'autore Luca Di Bartolomei

“DRITTO AL CUORE” Armi e sicurezza: perché una pistola non ci libererà dalle

nostre paure.

Presentano Giorgio Beretta e Benedetto Marchese