Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Arcola ha attivato nella frazione di Trebiano una nuova postazione per il booksharing in prossimità dei locali dell'ex circolo Endas. “Prendi un libro – lascia un libro” è lo slogan dell'iniziativa promossa dal sindaco Paganini e dalla sua giunta con lo scopo di mettere in condivisione gratuita i libri fra i lettori. “Una bella soluzione – ricorda il sindaco – per non buttare e per dare nuova vita ai libri di cui vogliamo disfarci”.