Una passeggiata tra passato e futuro con Telethon

Sarzana - Val di Magra - Le persone che vivono con una malattia genetica rara e le loro famiglie hanno bisogno di persone “presenti”, che rispondano all’appello con donazioni e azioni, pertanto quest’anno il Comune di Luni ha deciso di rispondere alla chiamata di Fondazione Telethon. "Far capire che avere una malattia genetica non sempre è una condanna, ma che si può convivere con essa, riuscire ver una vita sociale come tutti, che chi è affetto da una malattia rara è “una persona normale”, è stata organizzata la manifestazione di domenica con ritrovo a Luni Mare (Via Fratelli Rosselli c/o “Parco Portus Lunae) partenza alle 10 per percorre un anello di 4 km attraverso la storia.



Questo evento deve divenire un appuntamento annuale, un evento solidale rivolto ad un pubblico di tutte le età sia giovane che non, adatto alle famiglie, agli sportivi, indirizzato ai residenti nella nostra provincia ma anche da fuori, da richiamo per i turisti, per avere l’opportunità di ammirare e vivere uno dei luoghi storici più belli ed importanti della nostra nazione il sito archeologico di Luni. Una camminata, dalla durata di circa due dalle ore 10 alle 12, alla scoperta delle nostre radici, per conoscere le bellezze storiche e non solo del nostro territorio, e far capire che per andare verso il futuro bisogna comprendere e conoscere il passato. Uuna semplice camminata tutta in pari in uno dei posti più belli della Liguria, con amici e conoscenti, e perché anche gli amici animali, in bicicletta o con i pattini, l’importante è intervenire ed essere in tanti. Ad ogni partecipante sarà consegnata una maglietta a ricordo della giornata. Iscrizione 6,00 €. Il ricavato sarà totalmente devoluto alla ricerca scientifica per le malattie genetiche rare Fondazione Telethon.