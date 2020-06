Una nuova iniziativa per il circolo fotografico sarzanese

Sarzana - Val di Magra - Il Circolo Fotografico Sarzanese, nato nel lontano 1979, è tutt’ora operante nella realtà sarzanese e con questa vive in profonda simbiosi testimoniando, nel corso degli anni, i vari avvenimenti che l’hanno coinvolta. In questa occasione tragica che sta vivendo l’Italia e la nostra comunità, il circolo vuole esprimere tutto il suo riconoscimento e la sua gratitudine verso coloro che si sono prodigati, e si stanno ancora prodigando, a favore della cittadinanza con abnegazione e altruismo che vanno ben oltre i loro compiti istituzionali. Per questi motivi, il Circolo Fotografico Sarzanese intende organizzare un "Corso Base di Fotografia" rivolto a tutti gli operatori delle associazioni di volontariato, i lavoratori dell’Asl5, del Comune di Sarzana e agli operatori delle Forze dell’Ordine operanti sul territorio sarzanese.



Il corso sarà a titolo completamente gratuito, fatta salva una quota nominale di 1 euro per l’iscrizione al Circolo valida per l’anno in corso e che darà diritto a partecipare a tutte le attività programmate. Il corso verrà svolto in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Sarzana che metterà a disposizione i suoi giardini esterni e/o la sala congressi, il tutto nel pieno rispetto delle norme di igiene vigenti. Il corso avrà cadenza bisettimanale con orari (serali) e durata da stabilire ma comunque da svolgersi nel mese di luglio/agosto con numero chiuso di partecipanti. A tale proposito si richiede a chi è interessato di far pervenire la propria adesione il più presto possibile tramite e-mail: info@circolofotograficosarzanese.it, riportando le generalità ed un recapito telefonico.