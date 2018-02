Una giornata per "riscoprire" l'Impavidi

Per la Giornata della Guida Turistica domani tocca alle scuole e sabato visite gratuite su prenotazione.

Sarzana - Val di Magra - In occasione della Giornata della Guida Turistica 2018 la città di Sarzana ha scelto di offrire agli studenti e ai suoi cittadini la possibilità di ammirare il teatro Impavidi recentemente restaurato, anche in seguito al successo e all'afflusso di pubblico alla sua riapertura. In collaborazione con il Circolo Fantoni, a cui è stata data in gestione la struttura, sono state state quindi organizzate due giornate in cui sarà possibile, gratuitamente, visitare uno dei teatri più antichi della Liguria, nonché protagonista delle principali vicende cittadine dal Risorgimento in avanti. Si comincia mercoledì 21 febbraio con visite guidate e accesso consentito alle scuole, che avranno a loro disposizione ben tre fasce orarie (9.30, 10.30, 11.30); sabato 24 febbraio invece, la visita guidata sarà aperta a tutta la popolazione che potrà scegliere tra i seguenti orari: 10, 11, 15.30 e 16.30.



Durante le visite sarà dunque possibile ammirare lo splendido soffitto con gli amorini suonatori, la platea con tre ordini di palchi e il loggione, le decorazioni, gli stucchi e i medaglioni che fanno del teatro sarzanese una piccola “bomboniera”. Nel corso della ristrutturazione, come noto, oltre agli interventi strutturali è stata risistemata anche la torre scenica e il foyer, a loro volta visitabili. Per ulteriori informazioni e per prenotare la visita guidata rivolgersi all'Ufficio Informazione Accoglienza Turistica di Sarzana in piazza S.Giorgio al numero 0187 620419.