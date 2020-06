Una chiesa per la protezione dalla peste, domani niente processione

Sarzana - Val di Magra - "Quest’anno la festa della Madonna del Molinello non potrà essere accompagnata dalla processione per le vie della parrocchia e dalla tradizionale fiera in osservanza alle normative vigenti sul contenimento COVID 19". Lo annuncia il Comune di Vezzano Ligure. Programma dunque ristretto per domani, mercoledì 3 giugno, con due funzioni, la prima alle 10.30 e la seconda alle 18. Il Santuario della Madonna del Molinello deve la sua origine a un’apparizione della Madonna ad una fanciulla del luogo, Caterina del Rosso, avvenuta il 3 giugno 1523.

I vezzanesi, riconoscenti per la grazia promessa e mantenuta dalla Madonna di preservare il paese dalla peste, eressero un santuario. L’avvenimento acquistò maggiore importanza con l’intervento del Pontefice Clemente VII che il 20 giugno 1525 accordò l’indulgenza di 100 giorni ogni volta che i fedeli avessero prestato la loro opera all’erezione del Santuario, completato nel 1580.