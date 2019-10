Sarzana - Val di Magra - Sono aperte le iscrizioni per i laboratori di musica e teatro per “Piccoli Impavidi”. Il teatro sarzanese infatti fino a maggio proporrà attività divertenti e formative per i più piccoli che si svolgeranno in parallelo al cartellone principale. L'obiettivo è infatti quello di sviluppare ulteriormente il ruolo di referente culturale degli “Impavidi” nei confronti del tessuto cittadino attraverso un coinvolgimento diretto dei più giovani, offrendo loro l'opportunità di trasformarsi in veri e propri protagonisti nelle stagioni artistiche.

In particolare lo staff del Teatro ha pensato tre diversi filoni:



Coro di voci bianche (6-12 anni)

Lunedì dalle 17.00 alle 18.30



I piccoli Impavidi in orchestra (5-10 anni)

Lunedì dalle 18.00 alle 19.00



Corso di teatro per bambini (6-12 anni)

Martedì dalle 16.00 alle 18.00



PER INFO E PRENOTAZIONI:

3331137324