Un pomeriggio tutto al femminile ad Arcola

Sarzana - Val di Magra - Per celebrare la Festa delle Donne, domenica 11 marzo alle 15,30 presso la sala polivalente della Biblioteca di Arcola si terrà l’evento dal titolo "Le mani delle donne". L'evento sarà aperto da una chiacchierata sul valore e il ruolo delle mani delle donne: mani che si prendono cura di chi gli sta accanto ogni giorno, ma anche in grado di creare oggetti meravigliosi. A seguire, all’interno dell’area biblioteca, brindisi e presentazione (e possibilità di acquisto per chi lo desidera) di bellissimi oggetti realizzati dalle donne del nostro territorio: quadri, gioielli, libri, prodotti artigianali fatti a maglia, all’uncinetto, con il Fimo, con il legno, la stoffa e molto altro. Un’esposizione tutta al femminile!

"Sarà l’occasione per conoscersi e scambiare opinioni e esperienze sulla capacità che abbiamo noi donne di lavorare con le mani non solo per lavare, stirare e cucinare" - spiegano le responsabili della Consulta Donne. A cornice dell'evento, la mostra di pittura di Raffaella Angeli, nota pittrice Spezzina vincitrice di Acmé Festival.