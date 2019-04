Un nuovo venerdì caraibico al Divina

Sarzana - Val di Magra - Il 12 aprile torna il “Venerdì caraibico" al Divina disco club, in via Provinciale a Bottagna dove ci si potrà scatenare a ritmo di salsa, bachata e kizomba con i migliori dj latini del momento. Protagonista della serata sarà lo show tutto al femminile del gruppo "Ritmoteque Dance School". Si parte alle 21 per il ricco apericena e lo stage di Kizomba, per poi scatenarsi in pista con la musica di Alex dj. Dalle 23 ingresso serata caraibica e all'una, come da tradizione, cornetti caldi per tutti.