Un libro sul serial killer sarzanese Vizzardelli, venerdì la presentazione

Sarzana - Val di Magra - Sarzana è il luogo magico dove si ambiente il nuovo giallo di Daniele Cambiaso e Rino Casazza “la logica del burattinaio” (Edizioni della Goccia). Sarzanese è Rino Casazza, laureato in legge, residente a Bergamo e dirigente del prestigioso teatro “La Scala” di Milano.

Il libro trasporta al giorno d’oggi la serie di delitti che sconvolsero Sarzana alla fine degli anni ’30 da Giorgio William Vizzardelli e che, tutt’oggi costituiscono l’evento criminale più noto della storia cittadina. Giorgio William Vizzardelli compì i primi omicidi a soli 14 anni e, per due anni, creò un vero clima incombente di paura in città.

Un criminale squilibrato mentale sembra ispirarsi alla serie dei delitti di Vizzardelli al giorno d’oggi. Come, all’epoca dei delitti di Vizzardelli, la polizia segue una pista diversa. Solo un giovane ispettore, aiutato dall’anziano padre ex poliziotto in pensione, segue l’ipotesi di omicidi emulativi, realizzati probabilmente da un giovanissimo, che conosce la storia di Vizzardelli (chi a Sarzana non la conosce?) e a questa si ispira nel compiere i suoi delitti.

Un commissario ricorda però due sanguinosi omicidi a colpi di accetta, come fu l’ultimo assassinio perpetrato da Vizzardelli. In un clima, magistralmente dipinto dagli autori, fatto di suspence e di intrighi emerge una figura oscura e misteriosa, quella del burattinaio.

Sono passati più di 80 anni dalla vecchia storia di Vizzardelli, ma qualcuno sta ripercorrendo fedelmente la sua opera nella Sarzana di oggi, con la differenza che i mezzi di comunicazione dell’epoca erano pochi e scarsi e inoltre il regime fascista non amava che si parlasse sui giornali di omicidi e reati, per dare una falsa idea della “pax” e della sicurezza che il regime garantiva. La comunicazione dell’epoca avveniva soprattutto per le chiacchiere che si facevano nelle osterie e nei pochi bar della città, nei salotti o nelle corti tra le comari. Oggi la diffusione delle notizie è molto più veloce e diffusa.

Gli autori sono bravissimi a ricostruire una storia, a creare la giusta suspence, in grado di appassionare il lettore e tenerlo inchiodato alla lettura sino all’ultima pagina. Un libro che emerge sicuramente tra i migliori autori di gialli, uscendo dalla dozzinalità consumistica, evitando giustamente fughe dalla realtà e mantenendo sempre rigorosamente una verosimiglianza del racconto.

