Un libro per il Malawi, Padre Mario: "Un testamento gioioso"

Sarzana - Val di Magra - Padre Mario Pacifici, missionario in Malawi, fondatore della cooperativa Andiamo e dell’Halleluya Band, è tornato ad Arcola per presentare il libro che racconta i suoi 41 anni di gioia in Malawi dal 1977 al 2018. Sabato scorso nei locali della sala polivalente in piazza 2 Giugno il sindaco Emiliana Orlandi, ha consegnato nelle mani di Padre Mario i proventi della marcia per il Malawi che si è svolta ad Arcola nel mese di giugno ed ha presentato gli autori del libro Patrick Bwanali e Giuseppe Goisis e il fotografo Giovanni Diffidenti, che ha arricchito il volume di preziose immagini. "Questo libro è un testamento gioioso - hanno spiegato gli autori - Padre Mario ci ha consegnato l’eredità di questi 41 anni di gioia in Malawi, con il compito di spostare ogni luce dalla sua persona. Il modo migliore per far conoscere questo lascito è stato quello di raccontare una storia dicendo Zikomo, cioè grazie a tutti quelli che ne sono stati partecipi".



Giuseppe Goisis è bergamasco, si occupa di teatro in qualità di autore, registra e autore, oltre ai romanzi e ai racconti scrive anche canzoni. Patrick Bwanali è nato in Malawi, laureato in scienze della comunicazione, è attualmente il direttore operativo della cooperativa Andiamo a Balaka. Giovanni Diffidenti è fotografo professionista, dal 1991 non ha mai smesso di fare reportage fotografici di genti, popoli e avvenimenti. Ha documentato il progetto contro le mine antiuomo in 17 paesi del mondo. Il libro è prenotabile presso la biblioteca comunale in piazza 2 giugno al numero 0187954100, tutti i proventi andranno a finanziare le attività della missione.