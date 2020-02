Un intenso calendario musicale per il 2020 dell'Accademia Bianchi

Sarzana - Val di Magra - L’Associazione Amici della Musica Accademia Musicale Andrea Bianchi ha organizzato per l’anno 2020 appena iniziato una fitta programmazione di eventi, con l’intento di arricchire l’offerta culturale del Comune di Sarzana e del territorio e dare giusto risalto alla Casa della Musica, la nuova sede autonoma di Sarzana dell’Accademia da poco inaugurata.

A partire da sabato 8 febbraio presso la sede avrà inizio il Corso di Sound Design, una proposta formativa della durata di 45 ore tenuto dagli insegnati Emiliano Bagnato, docente d’Accademia, compositore, musicista e sound designer di La Spezia e David Campanini - Sound Engineer, Producer e Sound Designer, proprietario del Sonic Lab Studio Mastering di La Spezia, sede anch’esso di parte delle ore didattiche del corso. L’intento del Corso è quello di offrire nozioni di base in un ambito territorialmente poco esplorato, ma in realtà fortemente innovativo, poiché consentirà di contribuire a formare la figura professionale del Sound Designer, una delle professioni del futuro, sempre più richiesta nel panorama nazionale ed internazionale. Tra le finalità del corso ci sarà anche la realizzazione di un’ installazione sonora da presentare al XX Festival Musica e Suoni, organizzato anche per quest’anno dall’Accademia.

A partire dal 16 febbraio sarà la volta di In Concerto – rassegna musicale 2020: domenica 16 febbraio, domenica 15 marzo e domenica 19 aprile ore 11.30 – 13.00 presso la Casa della Musica, iniziativa patrocinata dal Comune di Sarzana.

Si tratta di una rassegna di musica da camera che avrà luogo presso la Casa della Musica sempre a partire dalle ore 11.30, e che prevederà appuntamenti musicali domenicali, con aperitivo finale.

Queste le tre date previste ed i protagonisti coinvolti:

- 16 febbraio con Giuseppe Santucci, pianoforte in BEETHOVEN, dalle origini verso... Musiche di M. Clementi e L. Van Beethoven

- 15 marzo con Duo Gardel - Gianluca Campi, fisarmonica e Claudio Cozzani, pianoforte in DANZANGO Musiche di J.P. Rameau, S. Rachmaninoff, S. Prokofiev, C. Gardel

- 19 aprile con Trio Italiano – Endrio Luti, fisarmonica - Cristina Trimarco, fagotto – Thomas Luti, saxofono in SUGGESTIONI SENZA TEMPO Musiche di A. Moretti, B. Goodman/N. Paganini, A. Piazzolla.

Accademia A. Bianchi realizzerà inoltre altri importanti eventi, di cui verrà fatta a seguire presentazione.



Sarà possibile reperire tutte le informazioni dei diversi eventi sul sito dell’Accademia: www.accademiabianchi.it e sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/AccademiaMusicaleBianchi/

Per maggiori informazioni, contattare via mail:

info@accademiabianchi.it oppure segreteria@accademiabianchi.it