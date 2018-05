Un gustoso antipasto di “Sarzana Senza tempo”

Sarzana - Val di Magra - Giovedì 24 maggio alle ore 21.00 presso la sala consiliare del comune di Sarzana, sarà presentato il video realizzato nella scorsa edizione di “Sarzana Senza Tempo”.

Il breve filmato sarà un mezzo utile alla promozione dell’evento e del patrimonio storico locale.



L’associazione Senza Tempo vuole dimostrare come la rievocazione storica possa essere un motore importante per il turismo culturale della nostra città, utile ad innescare una strategia d’insieme tra commercio e cultura.



La rievocazione storica è stata riconosciuta dal MIBACT (D.M. 25/09/2017 N. 418) come strumento fondamentale per lo sviluppo del turismo legato al patrimonio storico e archeologico.

Verrà presentata la prima bozza di programma della IX edizione che si terrà il 15 e 16 Settembre p.v. sempre più ricca di contenuti.

L’associazione ha intrapreso la costruzione di una rete con gli “attori” culturali del territorio spezzino, come il Museo del Sigillo ed il Castello di San Giorgio di La Spezia ed alcune associazioni locali che collaboreranno alla presentazione di scrittori dal richiamo nazionale!

Questa edizione sarà ancora più incentrata sul XV secolo, diventando per l’appunto il “Raduno nazionale di gruppi storici del XV secolo” e prendendo come sottotitolo l’appellativo di “QUATTROCENTESCA”.



Sarzana gode di una magnifica storia quattrocentesca, che culmina con la “Guerra di Serrezzana” del 1487 e la conseguente costruzione delle due fortezze di origine medicea, splendidi gioielli dell’architettura militare rinascimentale. Proprio per questo l’associazione Senza Tempo vuole esaltare il ‘400 con un evento dedicato alla letteratura, alla pittura e all’arte ossidionale di questo secolo.

“La Guerra di Serrezzana” infatti, ci viene raccontata in una splendida opera poetica in ottava rima scritta da uno dei cavalieri di Lorenzo il Magnifico nel 1487 e, sempre nello stesso anno, il compositore olandese Isaac Heinrich, esalta la vittoria fiorentina nella guerra sarzanese con un’opera musicale composta alla corte del Magnifico, intitolata “A la Battaglia”.



La serata verrà arricchita dall’intervento dell’architetto Roberto Ghelfi dal titolo “La Guerra di Serrezzana e le trasformazioni urbane della fine del secolo XV”, un viaggio a ritroso nel tempo per approfondire vari aspetti della situazione politico-territoriale della Lunigiana del periodo.

Interessanti anche i punti che tratteranno la forma urbana di Sarzana nel 1487, il problema della difesa e le fortezze di Sarzana e Sarzanello, la costruzione della fortezza Firmafede, la cintura di San Giorgio e la nascita della città fortezza.



Aspettando Sarzana Senza Tempo.... facciamo luce sulla storia!