Un corso di fotografia analogica con il Circolo sarzanese

Sarzana - Val di Magra - Il Circolo Fotografico Sarzanese, organizza un corso di fotografia analogica gratuito per tutti i Soci in regola con la quota sociale 2018 (ed anche ad appassionati di questa antica arte). Le lezioni inizieranno martedì 06 febbraio 2018 alle ore 21,00 presso la sede del circolo, in via dei molini n.150/A (Centro Sociale Arci Bradia) e proseguiranno ogni martedì successivo, mentre le uscite in date da destinarsi a seconda delle esigenze dei Soci.

Per informazioni: info@circolofotograficosarzanese.it

cell. 320.0243907 (Tiziano) – 338.7723237 (Carlo)

Le modalità di iscrizione si trovano sui siti:

www.circolofotograficosarzanese.it - www.sarzanafotografia.it