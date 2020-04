Un'asta per tenere in vita Radio Rogna e il Lavoratorio Artistico

Sarzana - Val di Magra - Quello della cultura è sicuramente uno dei settori più colpiti dal lockdown legato alla pandemia Covid-19 e fra le realtà locali che non se la passano bene c'è il Lavoratorio Artistico di Sarzana, casa di cultura e laboratorio di idee che ormai da qualche anno grazie all'emittente Web Radio Rogna e alle sue trasmissioni promuove tematiche sociali (come il laboratorio “Con Me”), musica, intrattenimento e approfondimento. Nel pieno di una situazione economica difficilissima un gruppo di amici della radio ha deciso di promuovere un'asta il cui ricavato servirà all'emittente di proseguire un'attività che anche in questo momento prosegue ogni giorno con diverse trasmissioni.



“Siamo un gruppo di amici artisti esterni – spiegano i promotori - che hanno deciso di organizzare un'asta di pasquetta per aiutare Radiorogna. Essendo un piccolo gruppo di persone abbiamo deciso di provare ad aiutare una piccola realtà sociale e culturale che ci sta a cuore e ci ha uniti più volte, realtà che non ricevendo finanziamenti esterni è messa a dura prova dalle numerose spese che continuano ad esserci anche in questo periodaccio. Chiunque voglia partecipare anche come artista è il benvenuto!”.



Come funziona l'asta? Lunedì 13 aprile ogni artista caricherà un immagine sul suo profilo Instagram con l'hashtag: #teniamoinariaradiorogna. I potenziali acquirenti potranno visionare le opere su Instagram usando lo stesso hashtag. Le offerte e rilanci si faranno tramite il sistema dei commenti nei post delle singole opere. Al termine dell'asta chi avrà fatto il rilancio più alto avrà vinto; riceverà l'opera in cambio della ricevuta del pagamento (tramite Paypal o bonifico ) diretto a Radio Rogna. Le informazioni per i pagamenti sono presenti in questa pagina: http://www.radiorogna.it/sostieni.php La consegna delle opere avverrà appena sarà di nuovo possibile muoversi e incontrarsi. Per chi si trova lontano potrà essere effettuata la spedizione con spesa a carico del destinatario o una consegna in modalità da concordare.



Tutte le info sulla pagina Facebook "Radio Rogna"