Un'associazione e una mostra per ricordare il pittore Gironda

Oggi si è tenuta l'asta benefica dedicata all'artista, raccolti fondi per la Pubblica Assistenza. Arte Alchemica realizzerà una sua personale da luglio a settembre.

Sarzana - Val di Magra - Gli iconici cuori di Paolo Emilio Gironda e il cuore dei sarzanesi, hanno portato alla Pubblica Assistenza cittadina circa milleduecento euro che serviranno per allestire un'auto per il trasporto di organi ed emoderivati. Nel pomeriggio in sala consiliare si è infatti tenuta l'asta benefica organizzata dalla compagna Valentina e dagli amici del pittore mancato circa sei mesi fa, e nell'occasione sono state annunciate anche altre iniziative a lui dedicate.

In primis la nascita dell'associazione “Arte Alchemica” che dal 20 Luglio al 2 settembre organizzerà una grande mostra personale di Gironda presso palazzo Picedi Benettini. Anticipazioni fatte da Loredana Simbula che ha aperto l'asta.



“Se siamo qui è merito di Paolo – ha detto – era molto legato alla Pubblica Assistenza e alla città. Ringrazio il sindaco Cavarra per la vicinanza e gli artisti Musante, Tomaino, Fiorellini e Bacci per aver donato le opere. Dal suo studio sono uscite cose che nemmeno ci aspettavamo di trovare, era un'artista compulsivo, ha seminato tanto e ha voluto lasciare un segno. L'insegnamento più grande che ci ha dato – ha proseguito – è stata la forza nell'affrontare la vita con coraggio, anche nell'arte. Lo conosciamo per i suoi cuori ma i nodi che dipingeva in gioventù rappresentano il suo percorso di apertura e di amore verso gli altri”.



Un ricordo che dunque proseguirà con l'associazione, nata per promuovere l'arte in generale, e l'allestimento della mostra che sarà una delle grandi attrazioni estive. Poi la canzone dedicata a Gironda ed eseguita dal giovane Edoardo Ferri, e l'asta vera e propria con l'esperto Daliano Ribani come battitore per le opere disponibili.



Infine le parole di Giorgio Oddi, presidente della Pubblica Assistenza: “Ringrazio tutti e in primis Luca Ferri per l'organizzazione di questa iniziativa. La cifra raccolta – ha concluso – servirà per trasformare un'auto e dotarci di un mezzo ancor più efficiente per stare al fianco della gente in caso di necessità”.