Un anno con la Dante Alighieri e l'incontro con il sindaco Ponzanelli

Sarzana - Val di Magra - Nella giornata di mercoledì 11 si è svolto un incontro fra il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli e la Società Dante Alighieri, rappresentata da Pietro Baldi e Carlo Raggi, rispettivamente presidente e vice presidente del Comitato della Spezia. Al positivo bilancio delle attività svolte nel corso del corrente anno, è seguito l’esame di una efficace e ricca programmazione per il 2020, che riguarderà per il momento i primi sei mesi del nuovo anno. Nel periodo febbraio-marzo saranno proiettati in sala consiliare, a cadenza settimanale e in esclusiva per il Comune di Sarzana, una selezione di filmati tratti dalla “Maratona infernale”, opera realizzata dal regista napoletano Lamberto Lambertini per conto dalla Dante Alighieri nazionale, allo scopo di illustrare ciascun canto della Commedia di Dante; il 25 marzo, ancora in sala consiliare, in occasione del Dantedì di imminente proclamazione, grazie anche alla spinta decisiva della Dante Alighieri di Roma, sarà la volta della cerimonia ufficiale di consegna della cittadinanza benemerita al Sommo poeta, alla presenza delle più autorevoli istituzioni culturali italiane e locali; a seguire, nei giorni 22 e 23 maggio si terranno i lavori di un convegno internazionale di studi, che si dipanerà fra Pisa, Lucca e Sarzana, dal titolo “Dante nella Toscana Occidentale tra Lucca e Sarzana (1306-1308)” con la partecipazione di studiosi italiani e stranieri, organizzato in collaborazione con l’Università di Pisa; nel pomeriggio del 24 maggio è infine prevista la cerimonia ufficiale conclusiva della VI edizione del premio internazionale di letteratura “Sigillo di Dante” con consegna dei premi ai vincitori; cerimonia che si terrà al Park Hotel Santa Caterina e che sarà preceduta, nella mattina del medesimo giorno e nello stesso luogo, da una dissertazione di Carlo Raggi sul tema “La Matelda dantesca in due tavole di Ambrogio Lorenzetti”, lavoro grazie al quale l’autore è rientrato nella rosa dei finalisti del Premio Firenze- Europa per la saggistica. Una ricca serie di eventi danteschi, dunque, che ampliano l’offerta culturale sarzanese in vista del traguardo del 2021, anno del tanto atteso centenario dantesco. Al termine del colloquio è seguito lo scambio degli auguri natalizi e di fine anno.