Un "Castello Stravagario" pieno di sorprese per i fan di Harry Potter

Dal 14 al 16 giugno nel borgo di Ameglia torna l'appuntamento fantasy ispirato alla saga di magia.

Sarzana - Val di Magra - Dopo il successo della prima edizione con oltre cinquemila presenze, il Comune di Ameglia anche per quest'anno ha confermato l'appuntamento con “Il castello Stravagario”. L’evento fantasy ispirato alla saga di Harry Potter, si svolgerà nel borgo dal 14 al 16 giugno con il castello che sarà ancora location ideale per tutte le attività legate al mondo di magia e incantesimi creato da J.K. Rowling. Falconieri, spettacoli gratuiti, intrattenimento e mercatini artigianali animeranno le piazze del paese coinvolgendo grandi e piccini.

Pozioni, bacchette, scope, erbologia, arti oscure e giochi di ruolo saranno solo alcuni dei protagonisti dei laboratori che saranno proposti agli aspiranti maghetti.

“L'evento era stato apprezzatissimo – sottolinea l'assessore al turismo Serena Ferti – ed è stato naturale riproporlo con una seconda edizione che sarà ancora più ricca ed affascinante. Inoltre sia il castello che il paese si prestano perfettamente per ricreare l'atmosfera che ha affascinato i tantissimi fan della saga”.

“Siamo felici di poter riproporre questo evento – aggiunge Samuela Ferrari per l'organizzazione – quest'anno lo slogan sarà “non svegliare il drago che dorme” e proprio il drago sarà il nostro “testimonial” che accoglierà tutti i visitatori. Rispetto alla prima edizione ci saranno nuovi laboratori ed altre attività come il “Ballo del ceppo”, gli spettacoli con le scuole di danza del territorio, falconieri, mercatino fantasy e tante altre cose da scoprire. Non mancherà anche il concorso per i “cosplayers” e abbiamo già ricevuto moltissime adesioni anche da fuori provincia. Ringraziamo – conclude – i ragazzi di “Nessuno escluso” che effettueranno il servizio navetta dal bivio del Cafaggio il venerdì dalle 14 in poi e il sabato e la domenica a partire dalle 10”.

Tutte le informazioni e il programma si possono trovare sulla pagina Facebook “Il castello Stravagario”.