Umberto Orsini apre la stagione degli Impavidi

Sarzana - Val di Magra - Questa sera alle 21 si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro degli Impavidi di Sarzana con lo spettacolo “Il nipote di Wittgenstein” di Thomas Bernhard.

Un’eccezionale prova d’attore di Orsini in uno dei suoi spettacoli più riusciti per aprire alla grande la nuova stagione del Teatro degli Impavidi di Sarzana, ideata e organizzata dall’Associazione Gli Scarti, vincitrice del bando per la gestione del Teatro, diretta da Andrea Cerri in collaborazione con il Comitato d'indirizzo e con il Comune di Sarzana. Protagonista assoluto, Umberto Orsini è la proiezione letteraria di Bernhard intento a raffigurare se stesso mentre racconta a un'ascoltatrice silenziosa la storia di un'amicizia singolare, di un rapporto tra due pazzi: il primo è lo stesso Bernhard, che ha saputo dominare la sua pazzia, il secondo è Paul Wittgenstein, dominato dalla sua follia e morto in manicomio; personaggio metà reale e metà immaginario, nipote del noto filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein.



Considerato uno dei più bei romanzi dell'autore austriaco è una sorta di "concentrato" dei temi di Bernhard, il suo testo più "intimo", come sottolinea Patrick Guinand, quello in cui affronta nel modo più diretto il tema dei sentimenti, che compare di rado nella sua opera, il punto più vicino alla parola di Bernhard stesso, alla sua voce d'uomo, quella dell'autobiografia, che ci conduce nella sua casa-fortezza di campagna e nel suo universo letterario.