Ultimo appuntamento con il "Cinepicnic" di Arcola

Sarzana - Val di Magra - Ad Arcola chiude la rassegna "Cinepicnic". L'appuntamento è per martedì 20 agosto ed è organizzato dal Comune di Arcola. Per partecipare basta farsi trovare a Villa Valentini, una coperta, un cestino da picnic, appunto, e poi alle 21.30 verrà proiettato il film "I Croods". I Croods sono una famiglia preistorica in viaggio per trovare una nuova casa, dopo che un terremoto ha distrutto la loro. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, 1 candidatura a Golden Globes,



È un divertente e pittoresco film d'animazione, scritto dai 2 registi con John Cleese. Racconta le (dis)avventure di una famiglia di cavernicoli in una fantasiosa era preistorica. Relazioni e comportamenti sono quelli degli attuali anni 2000. L'ambiente è ricco di pericoli, ma hanno imparato a evitare mostruosi e grotteschi animali predatori. Quando un terremoto distrugge la loro caverna, si mettono in marcia. La piccola e sfrenata Hip dai capelli rossi incontra il giovane Guy di cui s'innamora. Suscita la gelosia del padre gorillesco Grug, ma diventa anche utile, inventando il fuoco e le scarpe. La trama sottintende l'evoluzione verso l' homo sapiens al punto tale che i Croods costruiscono un'arca di Noè volante per giungere a un mondo nuovo. Prodotto da DreamWorks Animation. Distribuito da Fox.