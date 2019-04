Ultimi posti per Ginevra di Marco e Cristina Donà al Museo della Resistenza

Sarzana - Val di Magra - Questa sera ritorna la "Rassegna per chi non si rassegna/5" con "Così vicine. Ginevra Di Marco e Cristina Donà cantano e si raccontano", presso il Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo (MS). Aperitivo musicale alle 18.30 con le artiste (offerto dagli organizzatori). Alle 20 la cena-sociale (25 euro tutto compreso - 20 euro studenti e precar*) e alle 22 la presentazione del nuovo progetto con "Così vicine. Ginevra Di Marco e Cristina Donà cantano e si raccontano" con Cristina Donà (voce e chitarra), Ginevra Di Marco (voce), Andreino Salvadori (chitarra), Francesco Magnelli (tastiere), Saverio Lanza (basso). Ultimi posti disponibili: Info e prenotazioni al 3290099418



Intanto proseguono i preparativi per il pranzo del 25 aprile a Fosdinovo, per le prenotazioni è possibile contattare: 3290099418 oppure via mail info@archividellaresistenza.it per agevolare il lavoro degli organizzatori.