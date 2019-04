Ultimi giorni per iscriversi ai Corsi di Fotografia Documentaria al Talent Garden

Con Ivo Saglietti, Michele Borzoni, Nicolo Puppo a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Sono gli ultimi giorni utili per iscriversi ai moduli di Fotografia Documentaria proposti da Spazi Fotografici con Ivo Saglietti, Michele Borzoni e Nicolò Puppo al Talent Garden Sarzana. Il primo, vincitore di tre World Press Photo e fra i massimi esponenti del fotogiornalismo in Italia, terrà un workshop nelle giornate di sabato 6 e sabato 27 aprile sulla costruzione di un reportage, con produzione guidata di un progetto fotografico da parte di chi parteciperà. Michele Borzoni e Nicolò Puppo condurranno invece un ampio corso che porterà gli allievi “dall'idea al libro fotografico” attraversando argomenti come tendenze e forme del reportage classico e contemporaneo; studio e critica del genere con particolare riferimento al panorama odierno; scelte di stile, forme e linguaggio; ideazione e preparazione del progetto; organizzazione pratica, ricerca e progettazione del lavoro; tecnica ed approccio nel ritratto documentario; editoria e assignments; ruolo dei social media, multimedia ed etica; editing e costruzione del portfolio; concorsi fotografici, self-promotion e “mercato”; il lavoro del fotografo, il lavoro di un'agenzia o di un collettivo; come presentare il proprio lavoro; il libro fotografico tra editoria classica e self-publishing; visione e studio di alcuni libri fotografici e possibili prototipi; progettazione, impaginazione e costruzione del dummy. Il tutto lavorando con ogni partecipante alla produzione di un portfolio che possa diventare lavoro finito e poi un bellissimo dummy photobook (prototipo del libro fotografico). Un'occasione preziosa per sviluppare il proprio approccio e acquisire un metodo di lavoro a guidare ogni progetto. La prima lezione è in programma oggi, mercoledì 3 aprile, ma c'è ancora qualche posto; al termine del corso (19 giugno) verrà rilasciato un Attestato - e lo stesso sarà per chi frequenterà il solo workshop.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Scuola all'indirizzo

corsi@spazifotografici.it e al numero 3711728121.