Ultimi appuntamenti per la mostra di Andy Warhol a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - La mostra di Andy Warhol, allestita all’interno della Fortezza Firmafede, si avvia al termine. Prima della chiusura, prevista per lunedì 5 Marzo, si terranno due giornate dedicate alla scoperta del padre della pop art con visite guidate e laboratori per le famiglie destinate a grandi e piccoli.?Il primo appuntamento si svolgerà sabato 3 Marzo 2018 alle ore 15.00: una visita guidata vi porterà alla scoperta dell’universo dell’artista americano. Il biglietto di ingresso, comprensivo della visita guidata, ha un costo di € 15,00 a partecipante. Sono previste agevolazioni per le famiglie: 2 adulti e un bambino al costo di € 34 e 2 adulti e 2 bambini a €45.

Il giorno seguente, domenica 4 marzo, è programmato l’ultimo incontro dell’iniziativa “La mia Famiglia è POP!” dedicato anche ai più piccoli.

Una visita guidata vi porterà a scoprire alcune delle opere più significative esposte all’interno della mostra, soffermandosi in particolare sulla celebre serie dedicata ai fiori: “Flowers”.

Dopo aver visto la mostra, grandi e piccini potranno calarsi nei panni di Warhol e sperimentare in prima persona le tecniche usate dall’artista americano, cercando di realizzare la propria personale serie di fiori “POP”. Il costo dell’attività è di 8 Euro a partecipante.

Gli incontri sono organizzati dalla Cooperativa Earth e possono ospitare al massimo 20 partecipanti.

È obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 339.4130037 oppure scrivendo a info@fortezzafirmafede.it.



