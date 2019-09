Ultimi appuntamenti per ParallelaMente

Sarzana - Val di Magra - Dopo un'intensa settimana di eventi e performance sta per volgere al termine anche la sesta edizione di Parallelamente che si concluderà questa sera a Sarzana con il Festival della Mente. Protagonisti saranno gli artisti del territorio che anche oggi proporranno esperienze creative in luoghi insoliti della città.



Questo il programma odierno:

ore 19.00

Palazzo Remedi - piazza Matteotti

2c11c (Maria Angela Palanti, disegni / Nicola Perfetti, chitarra elettrica ed elettronica / Federico

Gerini, pianoforte / Massimiliano Furia, batteria e oggetti)



A COOL GREY SUITE

concerto/installazione

ore 21.00

Torrione Genovese - Porta Parma

Open Mic

microfono aperto per gli artisti e gli ospiti di parallelaMente 2019



parallelaMente in pillole

interazioni artistiche tra i protagonisti della rassegna in luoghi della città a sorpresa

da mercoledì 28 agosto a domenica 1 settembre

dalle 19.30 alle 21.30

#ScreamShoot Studio - piazza Firmafede, 7

Simone Conti

URLO AL FUTURO

set fotografico