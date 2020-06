Sarzana - Val di Magra - Gli organizzatori comunicano che i 140 posti distanziati a Teatrika per lo spettacolo del 27/6 in programma al centro sociale di Castelnuovo Magra, sono terminati.

Da adesso è possibile prenotare per il monologo "Sicani" del 30/6 , terminati i posti sarà comunicata l'apertura per lo spettacolo del 2/7 e poi 4/7 . Ingresso gratuito, solo con mascherina.

Prenotazioni solo via WhatsApp: spettacolo 3358254436 - apericena 3475454359