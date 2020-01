Tutti i soggetti pre-selezionati per la call for ideas

Sarzana - Val di Magra - Musica, teatro, rievocazioni storiche, fotografia e molto altro. È un'offerta molto ampia quella dei soggetti che hanno partecipato alla call for ideas del Comune di Sarzana e sono stati pre-selezionati dall'apposita commissione nominata nei giorni scorsi con l'intento di andare a delineare una parte degli eventi culturali del 2020.



“Gli organizzatori dei progetti pre-selezionati – spiega l'ente - saranno contattati per definire il programma dell’iniziativa e gli eventuali benefici anche economici che saranno specificati e disciplinati nel dettaglio, eventualmente anche mediante stipula di apposita convenzione. Le forme di sostegno promosse dal Comune possono essere così declinate: erogazione di contributi, sostegno alla comunicazione e promozione, concessione di spazi, presa in carico di spese, altre modalità di collaborazione. L’essere stati pre-selezionati – si sottolinea - non implica automaticamente l’erogazione di un contributo economico a sostegno dell’iniziativa ma consente di accedere alla fase sopra descritta”.



I progetti, 37 in tutto, sono stai presentati da queste realtà culturali: Acomus International, coro Sarzanae Concentus, Circolo fotografico sarzanese, Ordine Sparso, Canto Novo, Teatro pubblico ligure, Accademia arti musicali, Accademia Bianchi, Libri per strada, Associazione Senza Tempo, Gruppo Trebbiatori Val di Magra, Associazione Firmafede-Centro studi Lunensi, Poeti solo poeti, Blues In, Coro lirico La Spezia, Gli Invaghiti, Cult associazione culturale, Kraken Teatro, Spazi fotografici Aps, Incanto armonico, Associazione Il Pianoforte, Dance Art Studio Asd, Teatro Ocra, Comitato Amici del Loggiato, Earth Scrl, Associazione astronomica Lunae.