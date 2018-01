Turisti e mecenati finanziano il restauro degli affreschi del chiostro

L'intervento partirà nei prossimi giorni e sarà sostenuto dal progetto Art Bonus.

Sarzana - Val di Magra - Partiranno ad inizio febbraio i lavori di restauro degli affreschi del Lemmi situati all'interno del chiostro di San Francesco a Sarzana. Un intervento che durerà circa un anno e che avrà un costo di circa ventimila euro che non saranno però a carico dell'amministrazione comunale, ma saranno coperti grazie all'attivazione del progetto “Art Bonus”. Sarzana è stata infatti l'unica città ligure ad aver attivato il progetto del Governo che consente un credito di imposta, pari al 65% dell'importo donato, a chi effettua erogazioni a sostegno del patrimonio culturale pubblico. Una pratica che sarà applicata anche alle opere di piazza Ricchetti e che sarà illustrata alla popolazione mercoledì 24 gennaio nell'incontro che si terrà alle 17 al Talent Garden.



“Il Chiostro era in stato di abbandono – spiega l'assessore Caprioni – e c'era il rischio che le infiltrazioni d'acqua facessero danni ulteriori. Per far fronte ai costi dell'intervento, non sostenibili dall'amministrazione, abbiamo così deciso di attivare l'Art Bonus che consentirà ai privati di contribuire dandoci così modo di estendere il progetto anche ad altri beni della città come il monumento di piazza Matteotti o Porta romana, fino al palazzo del Comune. Siamo orgogliosi di aver intrapreso questa strada – ha osservato – che ci consentirà di risanare delle opere senza utilizzare fondi dell'ente".



I lavori saranno fatti in collaborazione con la restauratrice Daniela Simonini con Laura Vesigna mentre Italia Turismo Arte, guidata da Grazia Chirico, si occuperà di proseguire il crowdfunding anche attraverso pacchetti turistici pensati appositamente per portare a Sarzana viaggiatori interessati all'arte, al cibo e alle bellezze locali. Chi acquisterà il viaggio di tre giorni infatti contribuirà alla raccolta fondi, così come potranno fare – se lo vorranno - anche tutti i sarzanesi che ogni sabato dalle 16 alle 17 potranno seguire dal vivo i restauri.