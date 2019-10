Tredici conferenze per celebrare Napoleone Bonaparte

Sarzana - Val di Magra - Su proposta del sindaco nonché assessore alla cultura Cristina Ponzanelli, la Giunta comunale ha approvato un ciclo di 13 conferenze sul tema “Napoleone e il suo tempo”, da tenersi nel periodo novembre 2019 – maggio 2020 secondo il progetto presentato dal Centro culturale “Il Porticciolo” a cui spetta l'organizzazione dei vari eventi.



Dopo aver recentemente aderito alla Federazione Europea delle Città Napoleoniche, entrando così a far parte di un circuito turistico internazionale legato alla storia e alla figura di Napoleone Bonaparte, oltre alla messa in atto di iniziative culturali di vario genere, l'Amministrazione sarzanese, nel 250° anniversario della nascita, ha approvato un ciclo di conferenze dedicate alla figura di Napoleone sia per la specifica valenza culturale, sia per il valore comunicativo e anche per il particolare legame tra Sarzana e la famiglia Bonaparte: Sarzana è del resto riconosciuta come culla della famiglia Bonaparte poi emigrata in Corsica da cui per discendenza diretta Napoleone.



“La nostra città – spiega il sindaco Cristina Ponzanelli – è orgogliosa della sua identità, delle sue radici e vuole investire sulla riscoperta e sulla valorizzazione della sua storia, anche in chiave culturale e turistica. Il ciclo di conferenze dedicato a Napoleone vuole approfondire diversi aspetti, anche rivolgendosi al pubblico, del lungo e indissolubile legame tra i Bonaparte e Sarzana. Grazie all'associazione culturale che ha voluto organizzare questo ciclo di conferenze, ai relatori e a tutti coloro che parteciperanno e omaggeranno in questo modo la nostra storia”.



Ecco il dettaglio degli appuntamenti che si terranno in sala consiliare:

15 novembre Giuseppe Benelli- Le origini lunigianesi della famiglia Bonaparte

29 novembre Rina Gambini- Le donne della famiglia Bonaparte13 dicembre Mauro Vittozzi- L'esercito napoleonico-Armi, uniformi e curiosità

10 gennaio 2020 Roberto Camerini- La Marina Imperiale- Trafalgar

24 gennaio Cesare Giorio- Napoleone: errori e disavventure

7 febbraio Egidio Di Spigna- L'esilio all'Elba

21 febbraio Egidio Banti- Napoleone e un sarzanese del suo tempo, Giuseppe Spina

6 marzo Rina Gambini- Mogli, figli e amanti: la vita intima di Napoleone

20 marzo Maurizio Caporuscio- Napoleone e la musica

3 aprile Paolo Chiappini Carpena- Jean Baptiste Benadotte maresciallo dell'Impero e Re di Svezia

17 aprile Marinella Curre Caporuscio- L'argenteria francese tra Neoclassicismo e Impero

8 maggio Valerio Cremolini- Antonio Canova e il ritratto di Napoleone

22 maggio Giuliana Zucchini Del Santo- Il culto di San Napoleone alla Spezia durante il primo Impero