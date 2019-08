Trebiano, protagoniste le canzoni e le colonne sonore Usa

Sarzana - Val di Magra - Lunedì 19 agosto alle ore 21.15 a Trebiano nel comune di Arcola, sul Sagrato della Chiesa di San Michele si terrà un grande concerto dedicato a musiche da film e celebri songs del repertorio americano intitolato “American Songs & Movie Music” con protagonisti l'Ensemble Calliope e la splendida voce del soprano Chiara Amati.

Il concerto è un appuntamento del XXV Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria e di Fondazione Carispezia.

Il concerto è organizzato dall’Associazione Musicale “Il Pianoforte” e si avvale inoltre del contributo del Comune di Arcola.

Si tratta di uno spettacolo di musica tra parole e immagini in cui il soprano Chiara Amati accompagnata dall' Ensemble Calliope (Gian Marco Solarolo oboe, Alfredo Pedretti corno, Cristina Monti pianoforte) guiderà lo spettatore in un percorso che unirà celebri songs di Gershwin (Summertime, I got Rhythm, Embraceable you) e Bernstein (Maria, Somewhere, Tonight) a musiche composte da Michael Nyman per celebri film (The Draughtsman’s Contract, A zed and two noughts, The diary of Anne Frank, The Piano).

Il soprano Chiara Amati ha affiancato lo studio del Canto allo studio del Corno, in cui si è diplomata nel 2013 presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano sotto la guida di Angelo Borroni. Ha partecipato a diverse masterclass di corno e ha preso parte a tournée in Cina e in Oman con l’Orchestra “I Pomeriggi Musicali” e in India con la “Sai Symphony Orchestra” nel 2014 e 2015. Ha vinto la borsa di studio al Concorso Nazionale di canto lirico “Clinica Cappellin” e ha frequentato la Masterclass di canto lirico presso l’Università Mozarteum di Salisburgo con Janet Perry e a Falcade con Adelisa Tabiadon. Ha debuttato nel ruolo di Flora nell’opera Traviata. Ha frequentato la “West End Academy” a Londra dedicandosi al canto musical, alla danza e alla recitazione. Si perfeziona in canto lirico con Adelisa Tabiadon e in canto musical con Martina Zambelli.

L’Ensemble Calliope è una formazione cameristica nata con l’intento di valorizzare il repertorio del Classicismo Viennese. Negli anni il loro repertorio si è allargato fino alla musica contemporanea, al musical e alle colonne sonore. I componenti dell’Ensemble, dopo i relativi diplomi presso i Conservatori di Milano e di Torino, hanno frequentato corsi di perfezionamento a Fiesole, ai Wienermeisterkurs, all’Accademia Perosi di Biella, al Conservatorio Reale di Musica di Bruxelles e presso il Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano con Maestri quali Milan Turkovic, Antony Pay, Paul Dombrecht, Nora Doallo. L’Ensemble ha tenuto centinaia di concerti in tutta Italia per le più importanti associazioni musicali.

I componenti dell’ensemble da anni svolgono intensa attività artistica in Italia e all’Estero, collaborando anche con le formazioni orchestrali del Teatro alla Scala e Filarmonica della Scala, Teatro “La Fenice”, Sinfonica di Milano, Sinfonica della RAI, I Pomeriggi Musicali, Milano Classica, Musica Rara, Orchestra della Svizzera.

I singoli componenti sono docenti di strumento presso Conservatori statali e Licei musicali.

L’ingresso al concerto è libero.

Per raggiungere la location del concerto è previsto, per gentile concessione del Comune di Arcola, un servizio di bus navetta gratuito dalle ore 20.30 in poi che partirà da Piazza Tobagi di Romito Magra, di fronte alla scuole.

Il programma generale del Festival Provinciale “I Luoghi della Musica” 2019 è consultabile su www.iluoghidellamusica.onweb.it e www.ensemblehyperion.com

Per informazioni telefonare ai numeri 0187560298 - 3398013956