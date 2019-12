Tre giorni di teatro contemporaneo con "Smaschera"

Sarzana - Val di Magra - Un fine settimana all’insegna del teatro contemporaneo per la città di Sarzana, con proposte di spettacoli, presentazioni letterarie, performance, laboratori e concerti. L’appuntamento è al Teatro Impavidi e nella Sala Consiliare del Comune, per un programma che offre uno sguardo sulla scena contemporanea, che si allarga dal teatro alle altre arti con un approccio multidisciplinare e inclusivo, per coinvolgere tutti e tutte con possibilità di incontro, dialogo e sperimentazione in prima persona.

L’immagine scelta per la locandina e il programma della rassegna "Smaschera" è una foto di Marzio Emilio Villa, tratta dalla mostra Ke’bek: Lepage ritratti e ambienti (fotografie di Marzio Villa a cura di Anna Monteverdi), dedicata al regista e interprete Robert Lepage, leggenda vivente del teatro contemporaneo che ha portato all’attenzione del grande pubblico il Québec come crogiolo di storia, culture e tradizioni, attualmente allestita all’interno degli eventi di Bookcity Milano.?

Proponendo il volto ritratto nella foto, coperto da una maschera, misterioso e al tempo stesso chiaro e potente richiamo a un’umanità interessante, composita e da scoprire, Smaschera rende così omaggio a questa mostra che a sua volta omaggia l’universo teatrale di Lepage dando volti e corpi a protagonisti multiculturali dei suoi testi teatrali.

L’intento di Smaschera, fin dalla prima edizione, è offrire al pubblico ulteriori chiavi per una comprensione di se stesso e del mondo, grazie a una programmazione sensibile alla nuova drammaturgia e alla ricerca dei linguaggi scenici. Smaschera, prima esperienza nel suo genere nella provincia della Spezia, da sempre combina una proposta di rilevanza nazionale e internazionale, con una proveniente dal territorio.



La quattordicesima edizione di Smaschera è dedicata alla memoria del poeta e artista sarzanese Luciano Ginesi.

Si parte venerdì 6 dicembre con l’incontro alle 11 in Sala Consiliare con il giovane poeta sarzanese Luca Mozzachiodi, che si interroga sul ruolo della poesia in un tempo di sconfitta. Si prosegue alle 15 con il laboratorio di interazione tra performance e arti visive rivolto agli studenti del corso di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Carrara a cura di laboratori artigiani entrambe | Institutet för Scenkonst (Svezia) | Outlaw Fields (Danimarca) | Teatri del Vento, The coming through (ingresso riservato). Alle 21.15, presso il ridotto del Teatro Impavidi, Teatro Ocra propone Hai fatto di me, text-based performance di Toni Garbini con Jonathan Lazzini e Aurora Spreafico. Chiude la serata del venerdì, alle 22:30 sempre nel ridotto del Teatro Impavidi, la giovane danzatrice sarzanese Lidia Luciani con l’assolo di danza FuoriLuogo.

Smaschera prosegue sabato 7 dicembre con l’atteso laboratorio gratuito e aperto a tutte e a tutti della Compagnia Virgilio Sieni, la Lezione sul gesto a cura di Giulia Mureddu, dalle 16:30 alle 18:00 nel ridotto del Teatro Impavidi (posti limitati, prenotazione obbligatoria inviando una e-mail a: smaschera.sarzana@gmail.com). Ancora nel ridotto del Teatro Impavidi, alle 21:15 Teatro Ocra presenta Semi-Persona, text-based performance

di Toni Garbini con l’attrice francese Lydie Misiek. Alle 22:30 ci si sposta nel foyer del Teatro Impavidi per il concerto di PUK e la sua banda (The almighty oyster band), Trance-siberian post-shamanic piemonteis reggae’n’roll from Torino.



Domenica 8 dicembre, alle ore 11:00 nella sala consiliare del Comune di Sarzana,il poeta Amilcare Mario Grassi presenta il suo libro Figùe de Pòrvoa, mentre alle 18:30 nel ridotto del Teatro Impavidi il drammaturgo francese Eugène Durif racconta la sua attività artistica e incontra il pubblico. Gran finale alle 21:00 sul palco del Teatro Impavidi con Bach Duets della Compagnia Virgilio Sieni, evento realizzato in collaborazione con Fuori Luogo e che aprirà la Stagione Danza del Teatro degli Impavidi dal titolo "Il coraggio della bellezza". La grande danza di Virigilio Sieni incontra le "Suites per violoncello Solo" di J.S.Bach che formano il territorio sul quale dispiegare il discorso narrativo della danza. La successione architettonica di brani musicali da “abitare” ci guida verso la costruzione di costellazioni gestuali che lasciano spazio all’incontro dell’uomo con la simbologia del corpo e le figure dello spazio. Un grande ritorno per Virgilio Sieni, che era già stato ospite a Sarzana al Festival della Mente nel 2012 con un lavoro commovente e acclamato da pubblico e critica.







Biglietti:

Biglietto giornaliero - Smaschera per un giorno: € 6,00 per due spettacoli (studenti € 5,00)

Biglietto cumulativo - Smaschera bis: € 10,00 per quattro spettacoli (studenti € 9,00)

Biglietto evento finale Bach Duets (con riduzione riservata agli spettatori di Smaschera): da € 8 (IV classe) a € 15 (I classe).



n.b. per le modalità di acquisto del biglietto di ingresso per Bach Duets (già disponibili), occorre rivolgersi alla biglietteria del Teatro degli Impavidi (www.teatroimpavidisarzana.it, tel. 3464026006).



I biglietti giornalieri e cumulativi sono acquistabili il giorno stesso a partire da un'ora prima dell'evento presso il Teatro degli Impavidi.



Smaschera 2019 si realizza con il contributo del Comune di Sarzana.



Smaschera 2019 è a cura di: Toni Garbini, Virginia Galli, Elisa Palagi

Grafica: Michela Brondi



per info e approfondimenti: smaschera.sarzana@gmail.com - pagina facebook Smaschera

telefono: 3387759084







Il programma nel dettaglio

venerdì 6 dicembre

ore 11:00

sala consiliare del Comune di Sarzana



Poesia e società in un tempo di sconfitta?

Dialogo con il poeta e critico Luca Mozzachiodi



Cosa significa oggi fare il poeta? La scelta della letteratura come impegno è vocazione o programma? Esiste ancora un legame organico tra territorio, società ed espressione artistica?



ingresso libero



***

ore 15:00

ridotto del Teatro Impavidi



laboratori artigiani entrambe | Institutet för Scenkonst (Svezia) |Outlaw Fields (Danimarca) | Teatri del Vento

The coming through

laboratorio di interazione tra performance e arti visive rivolto agli studenti del corso di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Carrara



L’interazione, parte di un più ampio progetto di ricerca sulle equivalenze tra il linguaggio teatrale, visivo e audiovisivo, intende promuovere l’incontro fra il lavoro dell’attore e quello dell’artista visivo. L’obiettivo è creare un dialogo tra le diverse discipline e stimolare la collaborazione tra artisti, anche in fase di ricerca e di laboratorio.



ingresso riservato



***

ore 21:15

ridotto del Teatro Impavidi



Teatro Ocra

Hai fatto di me

text-based performance

di Toni Garbini

con Jonathan Lazzini e Aurora Spreafico



Questo progetto indaga l’idea stessa di spettacolo, il tempo che trascorre nel succedersi consecutivo di apparizioni e sparizioni, il rapporto tra l’accadimento scenico e l’interpretazione che si produce secondo la logica proiettiva dell’attribuzione di senso.



ingresso con biglietto giornaliero (€ 6,00)



***

ore 22:30

ridotto del Teatro Impavidi



Lidia Luciani

FuoriLuogo

assolo di danza



FuoriLuogo e` spaesamento, paura, impossibilita` di orientamento, necessita` di trovare una propria dimensione in un contesto che, apparentemente, non offre le condizioni ottimali per farlo. E` lo spavento che si prova quando ci si ritrova davanti a qualcuno che non capisce chi sei, la paura di giudizio e la voglia di affermazione: affermazione della propria natura, delle proprie origini, dei propri punti deboli che possono inaspettatamente diventare punti di forza.



ingresso con biglietto giornaliero (€ 6,00)



------------------------------------------------------------



sabato 7 dicembre



ore 16:30 - 18:00

ridotto del Teatro Impavidi



Compagnia Virgilio Sieni | Giulia Mureddu

Lezione sul gesto



Un percorso di consapevolezza intorno ai gesti primari, pratiche “dolci” sull’ascolto del corpo, sull’importanza e la bellezza del movimento che diviene danza in dialogo con la quotidianità.

Un breve viaggio all’origine del gesto, una lezione sull’abitare il corpo e lo spazio condiviso.

La lezione è rivolta a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al linguaggio del corpo senza conoscenze specifiche di danza.



laboratorio gratuito

Posti limitati, prenotazione obbligatoria inviando una e-mail a:

smaschera.sarzana@gmail.com



***

ore 21:15

ridotto del Teatro Impavidi



Teatro Ocra

Semi-Persona

text-based performance

di Toni Garbini

con Lydie Misiek



Una voce si rivolge ad un attore provocando la sua reazione. Si tratta di una voce che proviene contemporaneamente dall’interno, dalla sua più intima interiorità e dall’esteriorità più assoluta.



ingresso con biglietto giornaliero (€ 6,00)



***

ore 22:30

foyer del Teatro Impavidi



PUK e la sua banda (The almighty oyster band)

Trance-siberian post-shamanic piemonteis reggae’n’roll from Torino

concerto



Canzone d'autore trasfigurata, ritmi inebrianti per scacciare la timidezza, vecchi e nuovi canti ricercati e ritrovati, bei suoni e belle facce contro il grigio plumbeo assordante della città: dall'industriosa Torino arriva questa banda in cerca di un pubblico ballereccio, per vivere il momento un po' in levare, per muovere i fondoschiena all'unisono, per far pulsare i cuori come un sol tamburo battente, contro il perbenismo e per il presobenismo.



ingresso con biglietto giornaliero (€ 6,00)



------------------------------------------------------------



domenica 8 dicembre



ore 11:00

sala consiliare del Comune di Sarzana



Figùa de Pòrvoa

Presentazione del libro del poeta Amilcare Mario Grassi

Figu`a de Pòrvoa e` un libro di poesie con la prefazione di Adriano Sofri. La raccolta parla di infanzia, affetti, di precarieta` umana nel dialetto della bassa Lunigiana. Introdurra` e dialoghera` con l’autore il drammaturgo Toni Garbini.



ingresso libero



***

ore 18:30

ridotto del Teatro Impavidi



Il caso di Lucia Joyce

Incontro con il drammaturgo francese Eugène Durif



Presentazione dell’opera e dell’attività artistica di Eugène Durif, drammaturgo e scrittore che vive e lavora a Parigi. Durif è stato pubblicato in Italia, dove ha collaborato col coreografo Roberto Castello e ha una pluriennale esperienza teatrale a livello internazionale.



ingresso libero



***

ore 21:00

Teatro Impavidi



Compagnia Virgilio Sieni

Bach Duets

coreografia e spazio Virgilio Sieni

con Noemi Biancotti, Jari Boldrini, Maurizio Giunti, Linda Pierucci

musica eseguita dal vivo da Lavinia Scarpelli

in collaborazione con Fuori Luogo



Le Suites n°2, 3, 6 per violoncello Solo di J.S.Bach formano il territorio sul quale dispiegare il discorso narrativo della danza. La successione architettonica di brani musicali da “abitare” ci guida verso la costruzione di costellazioni gestuali che lasciano spazio all’incontro dell’uomo con la simbologia del corpo e le figure dello spazio. La periferia dello spazio e l’attenzione ai valori sottili, tattili, nascosti del movimento, divengono i temi, insieme alla pietà, che agiscono le tre suites: atlante figurale e emozionale che mostra l’idea di marginalità, interstizio, raccoglimento, dimora, vuoto, accoglienza.

Trame originate dalla vibrazione di energie raccolte in una successione di danze “nuove”, dal Solo al Quartetto, sulla rigenerazione dello spazio ma anche liturgie gestuali che, percorrendo i sentieri e le declinazioni poetiche della musica di Bach, ci invitano a una riflessione sull’abitare il mondo.



Biglietto con riduzione riservata agli spettatori di Smaschera: da 8€ (IV classe) a 15€ (I classe).

n.b. per le modalità di acquisto del biglietto di ingresso per Bach Duets (già disponibili), occorre rivolgersi alla biglietteria del Teatro degli Impavidi (www.teatroimpavidisarzana.it, tel. 3464026006).