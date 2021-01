Tra storia e fantasia, il racconto di un barbiere nell'Arcola del Cinquecento

Sarzana - Val di Magra - Cerusicus, storia di un barbiere chirurgo nella Lunigiana del XVI Secolo: questo il titolo del libro dell'arcolana Viviana Rita Sgorbini pubblicato in questi giorni da Tomolo Edizioni. Un racconto di fantasia con elementi storici che racconta la vita di un barbiere chirurgo trasferitosi da Moncigoli ad Arcola, nel 1540, per lavorare nell'Hospitale della Casilina. Il protagonista avvicina giovani e meno giovani alla vita del barbiere chirurgo in un'epoca in cui si cominciavano ad intuire alcuni importanti concetti (come i seminaria prima di Fracastoro, una rudimentale teoria sull'esistenza dei germi) e fornisce un'interessante teoria sulla nascita dei cognomi. E ovviamente, come in ogni racconto che si rispetti, non manca l'amore.