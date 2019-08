Torte ad offerta libera sul sagrato della chiesa, ricavato per le persone bisognose

Sarzana - Val di Magra - Nel pomeriggio di domani, sabato 3 agosto, le volontarie del Gruppo del Volontariato Vincenziano distribuiscono a Sarzana, ad offerta libera, torte dolci e salate a sostegno delle iniziative caritative svolte in città nel corso dell'anno, ed in particolare della mensa gratuita per le persone in difficoltà.



I banchetti per l'offerta delle torte - tutte predisposte e confezionate dalle volontarie stesse - saranno allestiti a partire dalle 16.30 in via Mazzini, sul sagrato della pieve di Sant'Andrea.

L'iniziativa, come ogni anno, si svolge a Sarzana nella giornata di avvio della "Soffitta nella strada", in un giorno quindi di notevole afflusso di persone nel centro della città.



Nel corso dell'anno le attività del Volontariato Vincenziano a sostegno delle famiglie in difficoltà e delle persone meno abbienti sono numerose. La crisi in atto ha visto lievitare i bisogni, come dimostrano le svariate decine di pasti quotidiani serviti nella mensa di via dei Giardini.