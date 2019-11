Tornano gli appuntamenti in biblioteca ad Arcola: il 16 novembre "Castagne a tavola"

Sarzana - Val di Magra - L’assessorato alla Cultura del Comune di Arcola, presieduto da Sara Luciani, alla luce anche del consenso avuto nella passata edizione, ripropone “Appuntamenti in biblioteca” quale occasione importante per poter conoscere meglio la nostra storia e le nostre tradizioni. Nel primo libro "Castagne a tavola. Dalle terre della Magra e del Vara alla Costa" (Edizioni Cinque Terre) gli autori Gabriella Molli, Rolando Paganini ed Emilia Petacco raccontano l’arte del cucinare la castagna, con l’intento di rendere le ricette che hanno protagonista quello che per anni è stato il “pane” dei poveri, accessibili a tutti. Nella presentazione del 16 novembre alle 17, a cura di Michele Armanini, farà un saluto anche il sindaco Monica Paganini. Nella seconda presentazione, prevista per il 23 novembre sempre alle 17, Daniela Tresconi, invece, ci accompagna in un viaggio alla riscoperta della storia del nostro “asilo”: "La storia dell'asilo infantile" scritto da Giorgio Neri per suggellare il ricordo di un luogo che per anni è stato considerato fondamentale per la vita quotidiana degli arcolani.



