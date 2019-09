Sarzana - Val di Magra - Riprende mercoledì 2 ottobre il laboratorio teatrale per ragazzi "Tagliati per il teatro" organizzato dal Lavoratorio Artistico di Sarzana. Come ogni anno il corso sarà condotto da Simone Ricciardi e Midori Watanabe e si svolgerà tutti i mercoledì dalle 16.30 alle 18.00.



Per info e chiarimenti:

associazione.rasoterra@gmail.com / tel. 338 3885011



Posti limitati



Primo incontro di prova gratuito:

mercoledì 2 ottobre alle ore 16 e 30 presso gli spazi del Lavoratorio artistico di Sarzana, via dei Giardini 20.