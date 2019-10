Torna il Cocktail Fest, workshop e drink nel cuore di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Dieci drink a tema Halloween e altrettanti locali sarzanesi saranno protagonisti del “Cocktail fest” che si terrà nel centro storico dal 31 ottobre a 3 novembre. Una seconda edizione dell'iniziativa promossa dall'associazione Punto Zero (presieduta da Giacomo Bardi) che, dopo il successo dell'esordio nella scorsa primavera, si presenta ora con una data in più e soprattutto con la grande novità degli workshop tenuti da grandi esperti del settore noti anche a livello nazionale ed internazionale. Resterà invece inalterata la formula con il tour che si articolerà da un bar all'altro e avrà come punto di partenza lo stand di piazza Luni dove sarà possibile acquistare il ticket da 15 euro che darà diritto a dieci assaggi.



“Il successo della prima edizione è andato oltre le aspettative con 700 paganti e circa mille presenze – sottolineano Giuseppe Ruocco e Francesco Valletta – e l'obiettivo di quest'anno è quello di migliorare ancora. Ci ha fatto molto piacere – aggiungono – constatare come l'evento abbia coinvolto un target di età alto, sempre all'insegna del bere consapevole”. In merito agli workshop che si terranno in sala consiliare alle 15 e alle 17.30, gli organizzatori spiegano: “Il beverage non è solo un settore ma una vera e propria cultura e questi appuntamenti hanno proprio l'obiettivo di far conoscere gli aspetti storici e culturali inerenti al mondo della miscelazione. La risposta fino ad ora è stata ottima ma le prenotazioni gratuite sono ancora aperte per tutti gli appuntamenti”.



La serie di incontri si aprirà con Roberto Lauriana, insegnante di enogastronomia al Casini e formatore dell'associazione italiana bartender e mixologisti, che parlerà di “Tecniche di analisi sensoriali dei cocktails”, quindi toccherà a Luigi Manzo, altro docente dell'alberghiero, che racconterà la “Storia dei cocktail leggendari”. Venerdì Lucio Carli, storico barman dell'Eliseo, parlerà dell'evoluzione del bere miscelato “Tra passato e presente” mentre il sabato si aprirà con il workshop “Tiki is not Tropical” di Gianni Zottola, formatore presso la scuola Drinkfactory di Bologna. La giornata proseguirà poi con “Rum, storie di pirati e di isole caraibiche” con Marco Graziano, ideatore de Le vie del rum e ricercatore del distillato di canna da zucchero. Al termine di ogni workshop i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione mentre il percorso degustativo proseguirà con i dieci cocktail diversi, uno per locale: Pini, Lola, Le Boucanier, Le piccole delizie, Gemmi, Caffè del Teatro, Kulchure, Pazza Idea, Il Principe e Gran Caffè.