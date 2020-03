The roof garden lancia il party "in streaming"

Sarzana - Val di Magra - “Ho pensato di organizzare degli eventi virtuali in Live Streaming dalla nostra pagina Facebook "The Roof Garden" programmati il martedì e il giovedì dalle 22 alle 23”. E' quanto spiega Davide Angeli organizzatore di eventi da molti anni e oggi presidente dell'associazione “The Roof Garden” che organizza l'omonima serata presso il Santa Caterina di Sarzana. Appuntamento che ovviamente in piena emergenza coronavirus non può svolgersi. Da qui l'idea del party in streaming: “Si alterneranno diversi DJ – spiega - e le persone possono incontrarsi in un luogo "sicuro" potendo interagire tra di loro con messaggi, video e immagini avendo come denominatore comune la diretta del nostro dj di turno”. La prima diretta si terrà domani, martedì 10 marzo, dalle 22 sull'omonima pagina Facebook.