The Di Maggio Connection passano da Fiumaretta

Sarzana - Val di Magra - Di Maggio Connection, all’interno del Rowdy Tour 2019, sceglie Ameglia tra le tappe italiane e nello specifico Piazza Pertini a Fiumaretta.

Un concerto pieno di energia – racconta l’Assessore al Turismo Serena Ferti – che abbiamo voluto offrire ai nostri cittadini ed ai turisti che soggiorneranno nel mese di Agosto nel nostro territorio. Una serata dedicata ai giovani ed alla buona musica che porterà in Piazza Pertini una ventata di allegria e spensieratezza.

Questo power trio mixa con grande energia e con una magistrale tecnica strumentale tutte le facce più selvagge del R'n'R, Rockabilly-Core, NeoSurf-Rock, con un tocco di Hardknocking Swing.

Leader e fondatore della band Marco Di Maggio, unico artista italiano eletto "Membro Onorario" della Rockabilly Hall of Fame americana, esponente di punta della scena R'n'R internazionale e considerato dalla stampa specializzata come uno tra i migliori chitarristi mondiali.

La band, che vede Matteo Giannetti al contrabbasso e Marco Barsanti alla batteria, vanta esibizioni in 24 paesi, tra i quali USA, UK, CINA, HONG KONG, RUSSIA, SCandinavi, partecipando a varie edizioni di festival prestigiosi in tutto il mondo.

Serata imperdibile quindi per tutti gli appassionati del genere e, per chi ancora non li conoscesse, un’occasione unica!

Appuntamento a Venerdì 9 Agosto, a partire dalle 21.30, Piazza Pertini Fiumaretta.

Si segnala che non sarà possibile vendere e acquistare bevande nel vetro per ragioni legate alla sicurezza ed incolumità del pubblico presente.

Prestare attenzione alla modifica della viabilità dell’ultimo tratto di Via Baban che si interseca con Piazza Pertini e Via Noce, a partire dalle ore 20.