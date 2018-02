Terzo appuntamento con i laboratori della mostra di Andy Warhol

Sarzana - Val di Magra - Domenica 4 Febbraio alle ore 15.00, in Fortezza Firmafede, si terrà il terzo appuntamento dell’iniziativa “La mia Famiglia è POP!”, dedicata a grandi e piccini, per avvicinarsi al movimento della Pop art all’insegna del divertimento. ?Una visita guidata vi porterà a scoprire alcune delle opere più significative esposte all’interno della mostra, soffermandosi in particolare su una celebre serie, tra le tante create da Andy Warhol, dedicata ai fiori: “Flowers”.

A partire da un dettaglio di una fotografia a colori di fiori d’ibisco, l’artista americano taglia, appiattisce e distorce l’immagine, trasformando i fiori in sagome piatte dai colori sgargianti disposte su uno sfondo occupato da tracce di fili d’erba. Osservando questo soggetto, caro a Warhol, ogni partecipante sarà invitato a riflettere sulla riproduzione meccanica e sulle emozioni che i diversi colori suscitano in noi.

Dopo la visita guidata alla mostra, ogni membro della famiglia potrà calarsi nei panni di Warhol e sperimentare in prima persona le tecniche usate dall’artista americano cercando di realizzare la propria personale serie di fiori “POP”.

Le attività per le famiglie sono organizzate dalla Cooperativa Earth e sono pensate per bambini tra i 5 e i 10 anni e per i grandi di tutte le età. Ogni incontro può ospitare al massimo 20 partecipanti.

Il costo dell’attività è di 8 Euro a partecipante. Per informazioni e prenotazioni scrivere una mail a info@fortezzafirmafede.it oppure telefonare al 339 413 0037.