Teatro degli Impavidi, rinviato il concerto “Opus 111” del pianista Carlo Solinas

Sarzana - Val di Magra - L'associazione musicale Il Pianoforte e l’associazione Amici della Musica Accademia Musicale “A. Bianchi” comunicano che a seguito dell'Ordinanza della Regione numero 1/2020 "Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19", il concerto previsto per il 1° marzo prossimo alle 17.30 intitolato “Opus 111” con il pianista Carlo Solinas nell'ambito della Rassegna Concertistica “Domeniche in Musica” – Concerti al Ridotto Teatro Impavidi 2020 è rinviato a data da destinarsi.

Non appena verrà stabilita la nuova data verranno comunicate le modalità per la conferma della validità del biglietto per la nuova data, o in alternativa le possibilità di rimborso dei biglietti.