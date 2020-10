Teatro degli Impavidi, parte la campagna abbonamenti alla stagione autunnale

Sarzana - Val di Magra - Il Teatro degli Impavidi di Sarzana prosegue la campagna per i rinnovi degli abbonamenti e da martedi 6 ottobre apre le vendite ai nuovi abbonati e le prenotazioni per i biglietti singoli. Una stagione “coraggiosa” intitolata infatti “Il tempo degli Impavidi”, quella proposta dalla Compagnia degli Scarti con la direzione artistica di Andrea Cerri e dal Comune di Sarzana: la struttura di Via Mazzini, sarà il primo teatro della Provincia a riaprire dopo la chiusura a seguito dell’emergenza sanitaria, con una stagione autunnale all’insegna della sicurezza e della qualità, con la presenza di grandi artisti della scena teatrale nazionale - da Ugo Pagliai ad Ascanio Celestini, da Paola Gassman ad Antonella Questa - e con la proposta di grandi classici (Le allegre Comari di Windsor e Romeo e Giulietta, di Shakespeare) assieme a drammaturgie originali (Barzellette, Svergognata).



I posti sono limitati e proprio per questo gli spettacoli saranno proposti in due turni e in doppia replica: “S'è scelto di rinunciare a qualche posto in più rispetto alla capienza già ridotta, al fine di garantire una distanza interpersonale tra gli spettatori maggiore di quella minima prevista dalla normativa: in platea verrà utilizzata una fila sí e una fila no, i posti saranno distanziati di 2 poltrone, mentre i palchetti saranno riservati ai congiunti o ai singoli spettatori. Gli ambienti

saranno igienizzati ad ogni turno di spettacolo, cosi come i filtri di areazione. L’intenzione è quella non solo di rispettare le norme minime previste, ma di garantire agli spettatori la tranquillità e la sicurezza di poter godere degli spettacoli e del loro teatro senza paure e preoccupazioni". In questo momento i teatri sono tra i luoghi pubblici che applicano in maniera più stretta e rigorosa le precauzioni igienico-sanitarie, e tra i più normati e controllati, dunque la garanzia di sicurezza è ancora maggiore.



Si partirà dal 16 e 17 ottobre prossimi e per arrivare a dicembre, quando si chiuderà questo primo “tempo” e verrà presentata la seconda parte di stagione che andrà da gennaio a maggio 2021. Il 16-17 ottobre aprirà Ascanio Celestini con “Barzellette”; il 5-6 novembre Antonella Questa con “Svergognata”; il 25-26 novembre Babilonia Teatri, Ugo Pagliai e Paola Gassmann con “Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore”; chiuderà il 10-11 dicembre Atir/Serena Sinigaglia con “Le allegre Comari di Windsor”. L’abbonamento ai quattro spettacoli, oltre a garantire i posti migliori e una significativa convenienza rispetto all’acquisto dei biglietti singoli (sottoscrivendo l’abbonamento si risparmia in media il costo di uno spettacolo) rappresenta anche un importante sostegno per la cultura e il teatro in un momento di particolare difficoltà per il settore.



Gli spettatori in possesso del Voucher, rilasciato a seguito dell’annullamento degli spettacoli della scorsa stagione per l’emergenza Covid - potranno utilizzarlo per l’acquisto dei nuovi abbonamenti o dei biglietti singoli. Gli abbonamenti e i biglietti sono acquistabili o prenotabili presso la Biglietteria del Teatro (martedi, mercoledi, giovedi e venerdi dalle 9.30 alle 12.30) e presso lo IAT Sarzana. Il prezzo degli abbonamenti: Classe 1: intero 90€; ridotto 84€ / Classe 2: intero 80€; ridotto 74€ / Classe 3: intero 70€; ridotto 60€ / Riduzioni per over 65, under 18 e convenzionati. I prezzi dei singoli spettacoli vanno da 14€ a 34€. Per info 3464026006 – teatroimpavidi@associazionescarti.it, www.teatroimpavidisarzana.it