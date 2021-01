Teatro Impavidi affidato agli Scarti anche per il 2021

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana, anche per il 2021, ha affidato la gestione complessiva del Teatro Impavidi all'associazione culturale Gli Scarti, rinnovando la scelta adottata già per il 2020. L'amministrazione, lo scorso ottobre, aveva dato incarico al funzionario competente di

individuare il soggetto gestore del teatro per l'anno 2021, dando priorità al gestore uscente se interessato. Riscontrata la disponibilità degli Scarti a proseguire ai medesimi patti e condizioni, e "dato atto - come si legge in determina - che la gestione del teatro nell'anno 2020 è risultata complessivamente positiva", ecco che è stato rinnovato l'affidamento. A questo fine Palazzo civico ha disposto un impegno di spesa di 35mila euro.