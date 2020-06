Teatrika riparte con il monologo "Maria Barbella"

Sarzana - Val di Magra - Sabato 27 giugno serata di apertura al Festival Teatrale Nazionale Teatrika, alle ore 21:30, ad ingresso gratuito, il bravissimo Francesco Evangelista sarà il protagonista dell’emozionante ed intenso monologo “MARIA BARBELLA” scritto da Davide Di Prima, Francesco Evangelista e Adriano Nubile, con la regia di Davide Di Prima e Adriano Nubile; la Compagnia Senza Teatro arriva da Ferrandina (Matera) ed il testo è tratto da “La Signora di Sing Sing” di Idanna Pucci.

< 63 repliche in 45 città italiane e 10 premi nazionali ricevuti, questo è il biglietto da visita di questo spettacolo, racconta il direttore artistico di Teatrika Alessandro Vanello, un monologo di 70 minuti da non perdere, che narra di un caso umano e politico nell’America di fine’800, una storia che appassionò le cronache dell’epoca, una sorta di romanzo che trasformò involontariamente Maria Barbella da misconosciuta emigrante italiana condannata alla sedia elettrica, a star della carta stampata. Dall’ingiusto processo a quella che divenne la prima campagna Americana contro la pena capitale. Un viaggio dal vecchio al nuovo mondo dove l’attore in scena, muove sguardi, segni, suggestioni, ad occhi chiusi ed aperti ricreando nello spettatore emozioni e smarrimenti, aprendo nuovi spazi a visioni e a realtà sconosciute>.



Teatrika è organizzato dalla Compagnia degli Evasi con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Magra, nell’area verde del centro sociale polivalente di Via Carbonara 32 - 19033 Castelnuovo Magra. In caso di pioggia lo spettacolo è spostato alla sera seguente.



Nel rispetto delle direttive anti pandemia, l’ingresso è solo su prenotazione via WhatsApp al numero 3358254436, l’accesso all’area teatro è consentito esclusivamente se muniti di mascherina, nel rispetto del distanziamento fisico di metri 1, con punti di igienizzazione mani. I posti a sedere saranno distanziati e limitati a n.140.



Dalle 19:30 è possibile consumare apericena, solo su prenotazione al numero 3475454359