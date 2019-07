Teatrika finalista al Premio Italive 2019. Domani omaggio a De Filippo

Sarzana - Val di Magra - L’incredibile viaggio di Teatrika si avvicina alla conclusione con un media di 414 spettatori a serata, con il vicino obbiettivo di superare le 3000 presenze e una inaspettata sorpresa: il Festival è stato censito nel portale italive.it e ammesso alle votazioni per il "Premio Italive 2019".

Italive.it, progetto patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (promosso da Codacons e Comitas con la partecipazione di Autostrade per l'Italia e la collaborazione di Coldiretti) informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio che attraversano e presenta un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati.



Intanto, in attesa della serata finale di premiazione dì sabato 06 luglio, ecco l’ultimo spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatrika, venerdì 05 luglio 2019 sarà la Compagnia Teatro dei Dioscuri, di Campagna (Salerno), a proporre uno dei testi più divertenti di Eduardo De Filippo, “Uomo e Galantuomo” un vertiginoso intrigo di situazioni inverosimili e irresistibilmente comiche, gag e colpi di scena. "Tra le scene indimenticabili, racconta il regista e grande protagonista Antonio Caponigro, ricordiamo la prova di “Mala nova” di Libero Bovio degli scalcagnati e “affamati” attori nell’atrio dell’albergo e la scena dell’apertura della porta cigolante del “basso” in cui si svolge la rappresentazione. E qui assistiamo a un irresistibile smontaggio dei vecchi trucchi dell’arte povera delle compagnie di giro. Il ricorso poi alla simulazione della follia per uscire da situazioni compromettenti, si rifà, senza mediazioni, ai canovacci della Commedia dell’Arte. Eduardo mette a punto una trama a più fili, i cui personaggi principali sono Gennaro, nei panni di capocomico di una compagnia di guitti, e Alberto (gestore dell’albergo che li ospita) che rimane invischiato suo malgrado in complicati intrighi amorosi. Saputo che la sua innamorata Bice è incinta, Alberto va a chiederne la mano ma scopre che è già sposata con un conte e, per uscire dall’imbarazzante situazione, si finge pazzo. Quando però racconta la verità al delegato di polizia che vuole farlo internare, non viene creduto; né lo aiuta la testimonianza del capocomico Gennaro, che appoggia la tesi della follia. Sul sottile filo che separa realtà e finzione, passando attraverso la pazzia (per bisogno/fame o per opportunità/etichetta sociale), gioca questo testo molto particolare di Eduardo. Il tema del doppio la fa da padrone: comicità-drammaticità, attori-personaggi; uomini-galantuomini; nobili-plebei; ricchezza-miseria; verità-menzogna. Personaggi attori e attori personaggi, sani che si fingono pazzi e pazzi che tornano sani, fratelli veri e fratelli finti, madri vere e madri finte, padri legittimi e padri illegittimi si susseguono sulla scena intrecciando, l’una nell’altra, vicende speculari".



L’Associazione d’Arte, Cultura e Spettacolo Teatro dei Dioscuri nasce nel 1999 ed è attiva nel panorama culturale e teatrale nazionale ed internazionale. Teatrika è organizzato dalla Compagnia degli Evasi e Comune di Castelnuovo Magra. Area verde centro sociale polivalente di Via Carbonara 120 - 19033 Castelnuovo Magra. In caso di pioggia nella Sala Convegni adiacente. Dalle 19:30 apericena al bar di Teatrika. Inizio spettacoli 21:30 ad ingresso gratuito, info 3358254436 fb Teatrika Compagnia degli evasi.