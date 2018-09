Talent Garden presenta "Spazi fotografici"

Lunedì open day nell'ex tribunale di piazza Ricchetti a Sarzana.

Sarzana - Val di Magra - Lunedì alle 18 presso la sala eventi del Talent Garden di Sarzana si terrà la presentazione di "Spazi fotografici". Non soltanto una scuola di fotografia, ma un “laboratorio” nato dall’idea del fotografo Davide Marcesini e l’area eventi di Tag Sarzana, in collaborazione con DocCreativity.?



L’idea del progetto è quella di raccontare, proteggere e valorizzare, attraverso la fotografia, il contesto umano, sociale ed ambientale in cui viviamo e si concretizza attraverso 3 aree di lavoro: una prima area dedicata alla Formazione con la nascita della scuola di fotografia e di una serie di workshop. I corsi proposti saranno strutturati in modo da essere modulabili secondo le proprie attitudini e le proprie esigenze. L’unica costante sarà l’approccio professionale alla didattica, la costruzione innovativa dei corsi e, soprattutto, il livello dei docenti, scelti tra i migliori professionisti italiani. Una seconda area vedrà il proseguire degli appuntamenti con Contrasti Fotografici, gli incontri e seminari di approfondimento, già iniziati lo scorso maggio che ripartiranno con importanti personaggi appartenenti al panorama fotografico nazionale. La terza area di lavoro sarà dedicata allo spazio di Produzione, uno studio di archivi fotografici, reperimento e catalogazione di materiale esistente e realizzazione di campagne fotografiche



Per coloro che lo desiderano, prima dell’inizio dell’evento sarà possibile, previa iscrizione, prenotare una Analisi del proprio portfolio fotografico da parte dei docenti a partire dalle ore 16.00 con appuntamenti personalizzati. ?Ospite d'eccezione della serata sarà Samuele Piccoli di StenopeiKa, un vero e proprio artigiano che dopo aver lasciato il posto fisso, ha deciso di far rivivere la tradizione lignea della vecchia bottega del nonno, e ci illustrerà il suo affascinante lavoro di costruzione delle macchine fotografiche di una volta a foro stenopeico,.? Al termine dell'evento, verranno raccolte le pre-iscrizioni per la Scuola che consentiranno di beneficiare di uno sconto del 30% sul costo dei corsi in partenza a gennaio 2019.



Seguirà un aperitivo di saluto. Per tutte le informazioni visitate il sito Talent Garden Sarzana alla sezione Eventi, il Gruppo Fb Talent Garden Sarzana News & Eventi e la pagina Fb di Spazi Fotografici